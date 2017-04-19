原標題：日防相稱半島有事可派自衛隊 俄媒：這將是侵略

[環球時報綜合報導]雖然多數國家不希望看到東北亞出現衝突，但企圖火中取栗的投機者永遠存在。日本時事社稱，防衛大臣稻田朋美18日在眾議院安全保障委員會上宣稱，朝鮮半島有事時，可派遣自衛隊前往，營救日本國民。稻田稱，日本已修改安保相關法案，這使自衛隊可以使用武器保護和救護在海外的日本人。她還稱，「平時各個省廳有關部門之間已進行必要的準備和協商」，「自衛隊也根據規定的保護措施，整備了必要的體制，並實施了各種訓練。」

「日本政府首次考慮在朝鮮導彈落入日本領海情況下部署自衛隊的問題」，《讀賣新聞》18日也稱，日本政府正在商議，如果朝鮮導彈落入日本領海時，可認定這屬於「武力攻擊緊急事態」，並據此發出命令，讓自衛隊出動。報導稱，日本安保相關法案規定，自衛隊在如下情況可以緊急出動，第一階段是武力攻擊預測事態，自衛隊可以構築防禦設施；第二階段是武力攻擊緊迫事態，日本可以發出防衛出動命令，把自衛隊配布到前線；第三階段是如果遭遇實際攻擊，那就可以讓日本自衛隊進行武力反擊。

韓國KBS電視台稱，最近日本政府在朝鮮半島問題上過度渲染緊張氣氛，其用意引發外界高度質疑。就在日本國內對半島問題關注持續升溫的情況下，最新的民調結果顯示，安倍的支持率止跌回升。報導稱，安倍持續強調朝鮮是長期安保威脅，有強化日本軍備的目的，甚至還想在日本國內營造修改和平憲法第九條的氛圍。

俄羅斯《晨報》18日稱，如果日本真以朝鮮危機為由派出自衛隊到朝鮮半島，將是日本二戰結束后首次「發動軍事侵略」。報導稱，朝鮮半島局勢讓日本有了更大的軍事慾望。去年日本通過了允許派自衛隊參加國外軍事行動的法案。現在日本又表示準備對朝鮮實施打擊。目前朝鮮半島緊張局勢加劇，日本這些舉動是十分危險的信號。

[環球時報駐聯合國、朝鮮、日本、韓國、德國、加拿大記者 李秉新 莽九晨 藍雅歌 李靜 青木 陶短房 柳玉鵬 陳一]