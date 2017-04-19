原標題：美媒：美國戰鬥機在阿拉斯加附近攔截俄轟炸機

中新網4月19日電 據《華爾街日報》報導，美國國防部稱，17日，美國戰鬥機緊急起飛，攔截接近阿拉斯加海岸上空的俄羅斯轟炸機。

據報導，兩架美國空軍戰鬥機在阿留申群島附近的國際空域攔截了兩架俄羅斯遠距離轟炸機。這兩架俄羅斯轟炸機並未進入美國領空。這是2015年以來北美空防司令部首次攔截俄羅斯飛機。

美國國防部發言表示，4月17日，兩架俄羅斯圖-95熊式轟炸機在阿拉斯加海岸上空的國際空域被兩架NORAD美國F-22猛禽戰鬥機攔截。他稱此次攔截是安全和專業的。

他還稱，F-22戰鬥機和熊式轟炸機彼此並未通信，攔截時沒有出現意外。