美媒：美國戰鬥機在阿拉斯加附近攔截俄轟炸機北京新浪網 (2017-04-19 09:16)
原標題：美媒：美國戰鬥機在阿拉斯加附近攔截俄轟炸機
中新網4月19日電 據《華爾街日報》報導，美國國防部稱，17日，美國戰鬥機緊急起飛，攔截接近阿拉斯加海岸上空的俄羅斯轟炸機。
據報導，兩架美國空軍戰鬥機在阿留申群島附近的國際空域攔截了兩架俄羅斯遠距離轟炸機。這兩架俄羅斯轟炸機並未進入美國領空。這是2015年以來北美空防司令部首次攔截俄羅斯飛機。
美國國防部發言表示，4月17日，兩架俄羅斯圖-95熊式轟炸機在阿拉斯加海岸上空的國際空域被兩架NORAD美國F-22猛禽戰鬥機攔截。他稱此次攔截是安全和專業的。
他還稱，F-22戰鬥機和熊式轟炸機彼此並未通信，攔截時沒有出現意外。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Panasonic EH-ND51-P．panasonic 相機 zs7．Panasonic DMC-FP3．Panasonic gf6 鏡頭蓋．Panasonic 3L．Panasonic DMC-FX65．Panasonic LX7．panasonic 130TB．Panasonic BD．panasonic na-v178vbs．panasonic 20mm．Panasonic DECT 長距離．Panasonic 國際牌 EH-NE31．Panasonic 鋰電池 LUMIX．Panasonic NR-C477HV．Panasonic F-H14BND．刮鬍刀 panasonic．Panasonic TH-42AS630W．Panasonic 冰箱 NR-F507T．PANASONIC 冰箱 nr-c387hv．Panasonic TH-42AS610W．HerBuy 國際 Panasonic．Panasonic SD-RBM1001．Panasonic FX48．panasonic e610．Panasonic 蒸氣 NN-SV30．Panasonic 麥克風．Panasonic CU-LJ22HA2．Panasonic CU-LJ63HA2．Panasonic F-L14BMD
特朗普：買美國貨 雇美國人【北京新浪網】
台孕婦遊沖繩早產 醫療費高達169萬【中央社】
臉書殺手自盡身亡【中央社】
臉書直播屠殺老人 殺手賓州自戕身亡【中央社】
安倍內閣再次罔顧民意 決議強推希特勒自傳【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》