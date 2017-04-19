原標題：韓國防部邀請駐韓美軍體驗韓國文化 增進兩國友誼

[環球網綜合報導]據韓國edaily網站4月18日報導，韓國國防部18日邀請駐韓美軍官兵體驗韓國文化，舉行主題為「永遠的朋友」的駐韓美軍官兵跆拳道集訓活動，增進美韓兩國友誼。

韓國文化體驗活動始於1972年，意在向駐韓美軍介紹韓國歷史和文化，是韓國防部的正式活動。截至目前共有1.9萬余美軍參加。2017年體驗活動最引人注目的節目是18-19日韓國國技院和國防部進行的「駐韓美軍跆拳道集訓」。集訓期間，駐韓美軍官兵能學到跆拳道的由來、歷史、基本姿勢、防身術及擊破示範的理論和實踐。

韓國防長韓民求在寫給參加活動的美軍官兵的信函中表示，向維護朝鮮半島和平穩定起到巨大作用的美軍官兵表示祝賀，希望今後更加努力，構築世上最強力高效的聯合防衛體系。