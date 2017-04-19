原標題：美前總統老布希因輕微肺炎入院治療 目前狀況良好

中新網4月19日電 綜合報導，18日，美國前總統老布希的發言人說，老布希因輕微肺炎入院接受治療，目前狀況良好。

發言人麥格拉夫說，92歲的老布希因為「久咳不止，無法好好休息」，而「於14日進入休士頓衛理公會醫院觀察治療」。經醫生診斷後證實，他患有輕微的肺炎。

根據聲明，老布希正在醫院治療康復中。「老布希總統精神狀況很好，目前接受進一步觀察，同時間讓他恢復力氣。」

今年1月，老布希也因為肺炎被送入該醫院。他的妻子芭芭拉則因支氣管炎在同一家醫院治療。

老布希是美國前總統小布希以及前佛羅里達州長傑布·布希的父親。他是美國共和黨成員，在前總統里根的兩屆任期期間，都擔任副總統，並在1988年當選美國總統，任期四年。他是仍健在的5位美國前總統中最年長者。