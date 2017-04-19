法國大選前夕挫敗恐襲 嫌犯藏有IS旗幟北京新浪網 (2017-04-19 08:35)
原標題：法國策劃恐襲的嫌犯藏有軍火和「伊斯蘭國」旗幟
中新社巴黎4月18日電 （記者 龍劍武）巴黎檢方18日透露，涉嫌策劃在總統選舉前夕發動恐怖襲擊的兩名法國籍男子可能與比利時的「聖戰」組織有關。他們在南部城市馬賽的住宅中藏有一批軍火和「伊斯蘭國」旗幟，原計劃在大選前發動襲擊。
據此間媒體報導，巴黎共和國檢察官弗朗索瓦·莫蘭18日晚在新聞發佈會上透露，經過調查人員「堅持不懈的出色努力」，嫌疑人克萊蒙·博爾和馬耶迪納·邁拉貝特在馬賽被捕，從而挫敗了一起「即將付諸行動的恐襲圖謀」，但是其具體行動時間、地點和目標尚無不清楚。
據公佈，調查人員從兩名嫌疑人在馬賽的住宅中搜出了包括衝鋒槍、手槍和彈藥在內的等一批武器。同時警方還發現3公斤常被恐怖分子用於製作自殺式炸彈的三過氧化三丙酮以及其它用於製造爆炸物的化學材料，其中一瓶化合物已經可以使用。
莫蘭說，警方在搜查過程中還找到一面極端組織「伊斯蘭國」的旗幟和其它宣傳材料。其中一名嫌疑人曾經試圖向「伊斯蘭國」聯繫人發送一段其宣稱對襲擊負責的視頻。
據透露，萊蒙·博爾和馬耶迪納·邁拉貝特曾因販毒、持有和使用虛假文書等被判入獄。2015年，他們在同一監獄內服刑時結識。他們因為激進化傾向而被列為對國家安全構成威脅的S級人物。
報導還說，兩名嫌疑人之一曾試圖前往敘利亞，被懷疑與比利時境內的一個車臣「聖戰」組織有關聯。比利時警方已經就此展開調查。（完）
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