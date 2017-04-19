斯洛伐克外長:歐盟暫不打算討論烏克蘭入歐問題北京新浪網 (2017-04-19 08:01)
原標題：斯洛伐克外長：歐盟暫不打算討論烏克蘭「入歐」問題
[環球網綜合報導]4月11日，斯洛伐克、捷克和匈牙利三國外交部部長曾飛赴烏克蘭進行工作訪問。據俄通社-塔斯社4月17日消息，斯洛伐克外長米羅斯拉夫·萊恰克在返回布拉迪斯拉發后表示，有關烏克蘭加入歐盟的問題現在還不是那麼迫切。
萊恰克說，歐盟還不打算討論烏克蘭「入歐」的問題，烏克蘭目前尚不具備使歐盟商議其成員資格的條件。重要的是，烏克蘭應採用歐洲標準，推行歐洲的價值體系，利用其在「東方夥伴關係」項目框架下所獲得的東西。
萊恰克還指出，借鑒了與土耳其關係的經驗，歐盟在接納新成員時會更加謹慎。歐盟將根據「國家行為」和「其能為歐盟做多少貢獻」這兩項指標來評價歐盟的潛在候選成員國。
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