原標題：越南村民反抗徵地 38名警員及地方官被扣作人質（圖）

[環球網綜合報導]越南河內有民眾因徵地糾紛，於上周六與警方發生衝突，更扣押38名警員、地方官員作為人質，希望交換早前被警方拘捕的民眾。香港東網4月19日報導稱，當地警方周二表示，已有15名警員於周一獲釋，另有3名警員成功逃出，並已釋放了所有被捕民眾。

據報導，當地村民稱他們的土地遭當局非法充公出售，故提出抗議要求妥善處理問題。當地政府則稱土地並不屬於村民且示威違法，警方於上周六打算拘捕其中4名抗議者，但卻反遭拘留多名警員，警方則於同日逮捕9名村民。

目前被拘留的警員被關在屋內，村落的出入道路均已被封鎖，但村民表示有合理提供食物及水給警員。當地村民認為，現正處理事件的均為貪污官員，要求河內中央政府介入，又指已準備釋放所有人質，只是在等待當局代表接收。

河內警方表示，當局將會全力解決有關問題，但認為村民不應因此覺得政府會妥協，堅稱要以法律解決及處罰所有違法者；又指大部分人同意徵地，事件是少數人煽動引起。