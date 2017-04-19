原標題：安倍內閣決議強推希特勒自傳 《教育敕語》再次罔顧民意

[環球時報駐日本特約記者 藍雅歌 環球時報記者 張雪婷]日本安倍內閣通過決議，允許將希特勒自傳《我的奮鬥》作為日本教材的內容，此舉在海外及日本國內引發質疑和批評。

據日本時事通訊社日前報導，日本政府14日在內閣會議上通過一篇答辯書，允許把希特勒的自傳《我的奮鬥》引入教材，作為歷史課相關內容。答辯書上具體寫道：「按照教育基本法的宗旨以及相關注意事項，在校長和學校創辦人負責、並判斷是有益且適當的情況下，可予以使用。」一些日本民進黨議員對這種做法曾表示質疑，對此，這份答辯書辯解道，有些學校已經將《我的奮鬥》的一部分內容用作教材，作用是讓學生理解該書創作時的歷史背景。《日本時報》稱，如果發現有人利用《我的奮鬥》來宣傳種族歧視、仇恨等負面思想，監管者會介入並嚴格查處。

自日本首相安倍晉三上台以來，日本政策右傾化在各個領域都有所體現。安倍內閣不僅強行修改安保法案，還通過文部省實施種種政策，強化民族主義教育。最近在「森友學園事件」中，媒體揭露出該學園強迫兒童背誦象徵日本軍國主義的《教育敕語》，企圖進行「忠君愛國」教育。對此，日本政府不顧國民批判和反對的聲音，通過內閣決議允許學校制定各自的教育方針。

此次針對《我的奮鬥》問題的答辯書讓許多人無法接受，但和本月4日通過《教育敕語》答辯書有共同之處。當時那份答辯書也稱，只要不違反憲法和教育基本法，便不會阻止學校使用宣傳「為國盡忠，報效天皇」的《教育敕語》作為道德教材。雖然日本政府在二戰後為防止軍國主義思想復活，曾將《教育敕語》排除在教育領域外，文部大臣松野博一曾表示，如果只是用《教育敕語》來教授學生「當時的歷史背景和社會發展階段」的話，作為教材是沒有問題的。

日本內閣的此項決定一出，引來不少不解和抗議的聲音。日本札幌市律師豬野亨在博客上發表文章寫道，繼《教育敕語》后，《我的奮鬥》也被允許用作教材，「安倍政權的脫韁沒有止境」。他認為，這種教育會過分地激起學生的民族主義思想，而「納粹德國正是因為有民族自我優越思想，所以才發動大戰、虐殺猶太人。」豬野寫道，如果想要讓學生感受到歷史的沉重，不如讓他們看看戰爭時強制收容所的老照片；用《我的奮鬥》作為教材，就已經說明日本政府將該書當做納粹權威的「寶典」，想要給它「正面的評價」。他在文章最後稱：「無論是《教育敕語》，還是《我的奮鬥》，都是安倍政權想要跳起來，把過去負面的歷史給予肯定的評價。日本在過去經歷的亞太戰爭對於安倍來說就是聖戰，因此他無法貶低日本與納粹德國結盟這件事。」

《日刊體育》17日刊登文章，對安倍內閣倒行逆施的行為予以批判。報導稱，安倍內閣和過去一樣，不斷在毫無意義的事情上作出決議；內閣在《教育敕語》之後，同意將《我的奮鬥》作為教材，這種對負面歷史重新進行評價的做法令人愕然。《每日新聞》指出，安倍利用《教育敕語》，旨在鼓吹「新國家主義」動員國民參加戰爭。《日本經濟新聞》社論稱，這種文章根本不適合被用作道德教材。

長久以來，安倍內閣令人難以理解的行為常被調侃。《朝日新聞》3月曾報導，日本文部省在對小學道德教材的審定中，由於教材中出現「麵包房」的字樣，結果沒有通過一審，之後出版社把所有的「麵包房（西方食品）」改成「和果子屋（日本點心店）」才順利通過。文部省認為，這樣有助於學生增進對日本的國家和鄉土之愛。類似的帶有西洋色彩的遊玩器具也都被改為傳統日本的玩具。《日刊新潮》曾對「麵包房」事件嘲諷道，麵包在日本已經有500年的歷史，現在討論麵包和日本點心哪個更讓學生產生鄉土之愛毫無意義。另外，文部省在2015年頒布教科書指導要領，要求在關於南京大屠殺的描述中，必須明確寫出，「中國主張30萬人死亡的說法，沒有明確根據」。當時，日本記者池上彰在《朝日新聞》撰文指出，這樣的審定結果簡直讓人震驚；《東京新聞》也認為，這讓日本教育更加遠離「增進對學生的道德教育」的初衷。

批評此次內閣決議的不僅是日本媒體，許多日本網民也在社交媒體上表達不滿。一篇在推特上轉發上千次的評論調侃道：「麵包房不能入課本，希特勒就可以；公務員選舉運動被禁止，安倍昭惠卻能陪同政府職員聲援選舉。」另有網民評論：「安倍政權是不是不知道，這本書在國際社會究竟是多敏感的問題。這並不是內閣可以決定的事情。完全負面的納粹主義，基本上可以說是個禁區。國際上肯定會（對這種做法）吃驚。」也有很多網民表示「安倍晉三不會思考也不會判斷」、「這是在宣布放棄日本戰後的民主發展」。