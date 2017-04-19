新華社電？美國陸軍一架黑鷹直升機17日在首都華盛頓附近墜毀，造成一名機組人員死亡、兩人受傷。

失事直升機來自貝爾沃堡軍事基地。該基地發言人卡明斯對媒體說，一架UH－60型黑鷹直升機當天午後在華盛頓附近馬里蘭州南部一個高爾夫球場墜毀，當時這架直升機正在進行日常訓練。

目擊者說，這架直升機在墜毀前飛行高度較低，在空中旋轉並撞到了樹。？？（劉陽 徐劍梅）