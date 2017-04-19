新華社電？土耳其副總理庫爾圖爾穆什17日晚宣布，土內閣會議決定將目前實施的緊急狀態自4月19日起再次延長3個月。

內閣會議結束后，庫爾圖爾穆什宣布這一決定。當天早些時候，土耳其國家安全會議通過了關於延長緊急狀態的提議，並提交內閣會議討論。

這是土耳其第三次延長緊急狀態。今年1月3日，土耳其決定第二次延長緊急狀態，將緊急狀態自1月19日起延長3個月。

（秦彥洋 施春）