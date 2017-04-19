菲呂宋島客車墜溝 26死北京新浪網 (2017-04-19 04:09)
新華社電？菲律賓呂宋島中部18日發生客車墜溝事故，造成至少26人死亡，另有20餘人受傷。
菲律賓警方說，一輛載有50多名乘客的汽車當天從呂宋島伊莎貝拉省開往西部南伊羅戈省。當地時間11時，車行至新怡詩夏省一處村莊時翻入路邊深約20多米的溝中。目擊者說，事故發生時車速過快，司機曾連續超車。 ？？（楊柯）
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