新華社電？敘利亞發生疑似化武傷人事件后，美軍向敘利亞中部霍姆斯省沙伊拉特空軍基地發動了軍事打擊，部署在地中海東部的兩艘驅逐艦共發射59枚「戰斧」巡航導彈。美俄關係隨之緊張。

美國總統唐納德·特朗普上周說，美俄關係可能走到「歷史最低谷」。

作為介入敘利亞戰事的兩大國家，其關係走向直接影響這一地區局勢。

美聯社報導，特朗普的安全事務團隊並沒有放棄在敘利亞問題上與俄羅斯合作的立場，而是密集磋商，希望在本月波折過後，重新把溝通重心拉回對話。

美聯社17日援引美國官員的話報導，對敘利亞問題，特朗普的應對方案日漸明晰，即分為三個階段，分別是徹底擊潰極端組織「伊斯蘭國」、分地區逐步穩定敘利亞安全局勢以及達成政治過渡方案。

按照設想，敘利亞總統巴沙爾·阿薩德最終將下台。

第一步：

趕走「伊斯蘭國」

美國官員稱，雖然美國對敘利亞發起了「戰斧」巡航導彈打擊，但無意直接使用美國軍力推翻巴沙爾政權。

由於未獲授權發佈信息，這些官員要求不公開姓名。

與這一說法相應，總統國家安全事務助理赫伯特·雷蒙德·麥克馬斯特16日說，美軍沒有向敘利亞派遣更多地面人員的計劃。

美國國防部長詹姆斯·馬蒂斯也已明確表示，美國的優先考量是擊敗「伊斯蘭國」。

眼下，「伊斯蘭國」在多國軍力圍剿之下，已經丟掉原本在敘利亞和伊拉克控制的大片區域。

不過，「伊斯蘭國」仍據守在兩國的大本營拉卡和摩蘇爾，令戰事推進艱難。在敘利亞，拉卡戰事將是美軍及其盟軍接下來的推進重點。

第二步：

穩定安全局勢

「伊斯蘭國」威脅解除后，特朗普團隊希望促成巴沙爾政府與反對派實現區域停火。

敘利亞衝突雙方此前達成過停火協議，但難以落實。為此，特朗普希望建立「穩定過渡區」。

這一設想不同於前任奧巴馬政府所提的「安全區」，後者要求美軍介入執行，而這可能令美軍戰機與敘利亞戰機發生摩擦。

在特朗普方案中，敘利亞政府將介入「過渡區」安全管控，美軍或阿拉伯國家戰機輔以偵察。

安全局勢穩定后，美國希望此前被迫離開家園的部族首領能夠返回，接手地方事務。在國家層面上，建立一個過渡機構，從總體上予以監管。 第三步：

實現權力過渡

對於敘利亞總統巴沙爾的去留，特朗普政府官員前後表態並不一致。

美國常駐聯合國代表妮基·黑莉3月31日稱，特朗普政府上台後，美國對敘利亞問題的立場不再以巴沙爾下台為優先考慮，美國將和俄羅斯等國合作，推進敘利亞問題政治解決方案。

然而，美軍對敘利亞軍事基地發起打擊后，黑莉8日再次變調稱，美國對敘利亞問題的立場仍以巴沙爾下台為優先考慮。

而按美國國防部長馬蒂斯說法，美國的優先考量在於打擊「伊斯蘭國」。

美聯社援引美國官員的話報導，美國國務卿雷克斯·蒂勒森上周訪問莫斯科時，對俄方表示美方希望看到巴沙爾自願離開敘利亞。他可以海外流亡，如在俄羅斯或伊朗。

至於巴沙爾下台後，俄羅斯在敘利亞的軍事基地使用問題，美方將作保。

美國官員稱，蒂勒森把美方的設想告知了俄羅斯總統弗拉基米爾·普京，同時希望俄方向美方明確其核心利益。

蒂勒森沒有要求俄方立即回答，而是希望俄羅斯慎重考慮。至於何時能夠得到回復，目前尚不清楚。

（陳立希）