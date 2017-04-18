中共新調整組建84個軍級單位中央社 (2017-04-18 22:16)
（中央社台北18日電）共軍新調整組建84個軍級單位，中國大陸國家主席習近平今天接見新調整組建軍級單位主官。陸媒分析，此事釋出共軍新陣容等多個訊號。
新華社報導，習近平18日在八一大樓接見新調整組建軍級單位主官，並對各單位發布訓令。
習近平表示，中共黨中央和中央軍委決定，全軍新調整組建84個軍級單位。這是共軍在實施改革強軍戰略、走中國特色強軍之路上邁出的重要一步，對實現「中共在新形勢下的強軍目標、建設世界一流軍隊具有重大而深遠的意義」。
東方網報導，這次亮相的有陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊和省軍區系統軍級單位，這些軍級單位總和是84。
報導分析，此事釋放訊號一：這是中國大陸軍隊的全新陣容。釋放訊號二：摒棄「陸戰過時」的錯誤認識，又要摒棄「大陸軍」慣性思維。
釋放訊號三：集團軍以後如何轉型？傳統兵種不會消失，比如步兵，但一定會合成、轉型與提高；重火力力量、機動突擊力量、裝甲力量、陸航和特種力量一定會加強。
「區域陸軍」向「全域陸軍」轉變，陸軍作為地面的核心力量，拓展戰略投送地域，增強戰場機動能力，既能使作戰對手感知實在的威脅，又能以連續作戰銳勢達成作戰目的。
釋放訊號四：不同軍兵種的發展方向。文中舉例，從第二炮兵到火箭軍，不僅是名稱變化，更是地位作用、使命任務、作戰方式的轉變。1060418
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