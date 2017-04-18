（中央社記者陳家倫上海18日電）北韓15日慶祝太陽節，隨後發射飛彈「秀肌肉」；近日還邀外媒赴北韓採訪，官方除帶記者參觀自動化監控鯰魚廠，還主動發布北韓人民遷進多功能大廈的照片，刻意展示現代化成果。



北韓12日邀請約40家外媒、共130名記者前往平壤採訪「太陽節」，其中大部分記者是從北京搭機出發。不過根據以往經驗，前往採訪的媒體大多時候只能看電視報導，或是參觀官方指定的「樣板行程」。



綜合新華網、朝中社報導，部分外媒17日參訪平壤鯰魚廠，該鯰魚廠於2002年建成並投入生產。在北韓領導人金正恩指揮下，在2015年9月完成現代化改造，廠區10萬多平方公尺、魚池130餘個、約250名員工。



鯰魚廠內還掛著「自力更生，自給自足」、「不斷革新，不斷前進」等標語。在企業大樓內，有一塊電子螢幕和相應的控制系統，可監測魚塘情況，顯示水質分析、衛生防疫等數據的綜合管控體系。



企業生產技術科科長朱家瀾說，鯰魚養殖週期短、產量高，平壤鯰魚廠生產週期是6個月，正努力將生產週期縮短為5個半月。去年廠方共生產鯰魚2500噸，包括鮮活鯰魚、冷凍鯰魚、燻製鯰魚等。



不僅如此，朝中社18日還主動對外提供照片，一批北韓居民17日遷入位於平壤市黎明大街的新居。黎明大街工程於2016年啟動，為金日成綜合大學教職工和其他科研教育工作者提供住房和綜合生活服務設施。1060418