香港行政長官梁振英（右）18日會晤來訪的新加坡副總理張志賢，彼此就各種議題交換意見。之前香港與新加坡的關係，曾因香港扣留新加坡裝甲車而呈現緊張。（照片由港府提供）中央社記者張謙香港傳真 106年4月18日