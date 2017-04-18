裝甲車事件後 梁振英首會星高層中央社 (2017-04-18 20:30)
香港行政長官梁振英（右）18日會晤來訪的新加坡副總理張志賢，彼此就各種議題交換意見。之前香港與新加坡的關係，曾因香港扣留新加坡裝甲車而呈現緊張。（照片由港府提供）中央社記者張謙香港傳真 106年4月18日
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