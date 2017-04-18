（中央社記者邱國強北京18日電）中共強力肅貪，有貪官因被稱「大哥」而遭發現涉貪落馬。中共深圳市前政法委書記蔣尊玉2014年就是被廣東省委巡視組發現外人稱他為「老闆」、「大哥」，查出他的涉貪事跡。



人民網報導，蔣尊玉落馬時擔任深圳市委常委兼政法委書記，他本人及親屬被查出收受的金錢、財物，價值超過新台幣3億元，且不包括多間房產。



報導指出，2014年9月，中共廣東省委第三巡視組進駐深圳市。在明察暗訪時發現，身為深圳市委領導幹部的蔣尊玉，在外卻被人稱為「老闆」、「大哥」。



報導說，經過調查，蔣尊玉任職期間，他本人、親屬及特定關係人大肆收受他人所送錢款、名錶等物品，共折合人民幣3265萬餘元（新台幣1.44億元）及港幣4670萬元（新台幣1.83億元）。



此外，蔣尊玉的親屬還一次性收受民間企業老闆奉送的房產72間，總面積超過6000平方公尺。



報導還提到，蔣尊玉單筆受賄金額大多超過人民幣500萬元，存在瞞報自己的裸官（隻身在中國大陸任官，家人移居海外）身分，且有賭博、嫖妓等嚴重違紀違法行為。1060418