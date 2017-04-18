（中央社記者張謙香港18日電）一度受裝甲車事件纏擾的香港和新加坡，今天雙方高層在港會晤並交換意見，港方期望兩地在各個範疇加強合作。



香港當局公布，行政長官梁振英下午在禮賓府與訪港的新加坡副總理兼國家安全統籌部長張志賢會面，就雙方關注的議題交換意見。



公布指出，梁振英指香港與新加坡經貿關係密切，在教育、文化和旅遊等方面也有緊密的交流和合作，期望兩地能夠在各個範疇加強合作，促進雙邊關係，共同推動區域經貿合作進一步發展。



香港海關於去年12月23日扣押了9輛新加坡裝甲車。據報導，當時這批裝甲車在台灣參加演習後，經港運回新加坡。



有媒體報導，北京方面由於不滿新加坡在南海等問題上的外交政策，有意藉著這次事件向新加坡表達不滿。這起事件一度令外界關注香港和新加坡的關係。



經調查後，港府其後把裝甲車送回新加坡。1060418