休假旅遊遇OHCA 新北同仁急救援



(中央社訊息服務20170418 17:23:16)新北市政府消防局安康分隊同仁隊員許哲維，於昨(17)日下午1時在高雄市澄觀路上，發現1輛機車倒臥路旁，物品散落一地，而男性騎士躺於地上疑似外科ohca案件，立即於現場協助報案及對該名患者執行CPR，持續執行CPR救護直到仁武分隊救護同仁抵達，並協助搬運器材，與高雄市政府消防局救護同仁聯手為患者持續實施CPR及AED電擊急救，頸圈長背板固定、清洗傷口、生命徵象監測並快速送往醫院進行急救。 安康分隊同仁隊員許哲維為休假旅遊經過現場，同仁本著專業與救人不分假日精神，於第一時間協助報案及進行CPR救護直到送醫，更於救護結束後保持低調默默離去，也感動了現場協助救援的民眾，更顯示出消防人員除了具備專業技術，更有一股救人捨我其誰之仁愛心腸。 新北市政府消防局表示:該名同仁於假日期間協助他縣市的救護勤務，這是非常值得鼓勵的一件事，本局將於週報會議上給予即時獎勵，以肯定同仁於假日期間默默的付出一己之力，不求回報的大愛精神。



訊息來源：新北市政府消防局



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