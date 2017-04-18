佛光大學訪馬祖高中 楊校長積極行銷佛大特色



(中央社訊息服務20170418 17:13:54)佛光大學楊朝祥校長與教職員一行十九人，日前專程拜會國立馬祖高中及馬祖佛光分會，受到馬高校長陳天賜師生、退休校長陳善茂、佛光會馬祖分會孫淑貞會長、前督導林俊惠等人熱烈歡迎。 楊校長等人此行主要是進行招生宣導，全體團員也都是自費參加這次的招生活動和馬祖參訪。楊校長說，他在教育部服務期間經常到馬祖來關心當地的教學環境和設施，闊別十六、七年了，喜見馬祖經建與教育環境均大幅改善。 馬高校長陳天賜表示，楊校長當年補助馬祖高中的實習漁船「馬中號」目前仍在服役，五月間師生將航行對岸福州等地實習。另外，馬祖高中退休校長陳善茂是楊校長在台灣師大的學生之一，他特別推崇楊校長在教育部技職司長、次長和部長任內，對於馬祖高中的校園設施改善投注大量心力，除了關注離島教育之外，也對於學生服務的學校不吝提供資源。 楊校長介紹佛光大學現況與發展特色，鼓勵馬祖高中學生選擇具有多項創新特色、重視品德教育，並且辦學績效卓越的佛光大學就讀。他獲知馬祖地區已有多名佛光大學畢業生和在校生，而且表現傑出，感到相當欣慰。 透過馬高校方協助，佛光大學教授團隊也針對學校特色對馬祖高中全體學生進行兩個小時的說明，研發長郭冠廷報告佛大現況及入學優勢，傳播學系副教授徐明珠進行一場「Yes, I can! 生命有無限的可能」專題演講，國際暨兩岸事務處周庭安與蕭慧茹則說明佛光與西來大學二加二計畫，鼓勵學生來佛光就讀，並以優惠學費跨國留學。 佛光大學心理系畢業生劉浩景已經在馬祖知名的「日光海岸」海景旅館擔任總經理，他的旅館位在南竿景點「北海坑道」和「大漢據點」海灣上方，風景秀麗，也是欣賞日出海景和季節特殊景觀「藍眼淚」的絕佳定點。劉浩景非常感念佛光師長平時的教導，看見校長等人蒞臨馬祖，帶領大家參觀藍眼淚和他的日光海岸景觀咖啡廳。 佛光大學訪問團也感受到馬祖佛光人的溫馨和熱情，佛光會馬祖分會孫淑貞會長、督導陳龍生等人分享繼光餅、大餅、海苔等馬祖名產。正在佛光就讀的學生林柏承的母親，也聞訊趕到提供自釀馬祖特產高粱酒給大家品嘗。 佛光大學總務處也把這次馬祖之行，列為年度環境教育研習計畫，大家透過考察馬祖的閩北聚落文化保護和自然環境生態保育，以及親見馬祖海洋生奇觀「藍眼淚」，都認為圓滿達成為校招生及參訪學習任務。（20170418）



訊息來源：佛光大學



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