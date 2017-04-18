潘孟安施政報告 期許看見蛻變中屏東



(中央社訊息服務20170418 17:12:40)屏東縣議會今天舉行第18屆第5次定期大會，縣長潘孟安進行施政報告，針對交通、水利、城鄉、環安、食安、治安、醫療、文化、農業、教育、長照等分批進行報告說明，並將2017年的屏東譽為「蛻變中的國境之南」，期許國人看見屏東的進步與改變。



潘孟安縣長首先向議會說明縣府財政狀況，指出今年總預算編列324億較去年增加24億，且無任何舉債情形，原有長期債務已償還約6億舊有債務，短期債務自88億到降至39億，去年歲計盈餘更列為全國之冠，在各局處單位的努力開源節流下，改善長年以來的財政結構與財政紀律。



交通建設方面，潘縣長表示，縣民關心的高鐵南延，已獲交通部編列800萬進行站點路線規劃，期盼規劃報告盡速提出；行政院前瞻計畫納入的恆春及東港觀光鐵道，恆春部分已核定，東港則持續與中央修正協調路線；已核定的屏北國十至龍肚段延伸一案，仍持續爭取延伸至新威大橋；鹽埔交流道與海豐外環道則預定明年底前完工；屏東-高雄第二條東西向快速道路也已定案，以及陸續積極爭取中的國三南延、恆春機場國際化、潮枋鐵路雙軌高架等等。



縣鄉道部分，預計年底前完成核定發包，共計26條的生活圈道路規劃；綠色運輸系統方面，從隘寮溪至高屏溪系統達62公里的河濱路網，預定年底左右完成，以及九如-潮州單車國道、六塊厝-潮州沿台鐵高架單車系統、環島串聯路網、大鵬灣、185沿線林蔭車道，形成六大單車遊憩路線。 為實現低碳生活圈及便捷公車路網，建置1主（屏東）、2次（潮州、枋寮）、3觀光（水門、東港、恆春）的公車轉運站，除枋寮站需要配合潮枋高架化的都市計劃變更，屏東轉運站已開工，其他也正進行規劃設計中，公車路線預計年底將達到114條、每天1361-1390班次，擴大到435村里的服務，更逐漸完備跨域公車與部落偏鄉的需求反應公車。



潘縣長指出，因應汛期即將來臨，境內包括沿海區域、3條中央管河川水系、12條縣管河川水系、92條公告縣管區域排水系統、70條野溪土石流潛勢溪流，設置15座抽水站、109座水門、91部大型移動式抽水機，以及海堤修護，讓民眾生活免於淹水恐懼。至於汙水下水道部分，目前屏東市與恆春接管率較高，東港與內埔正加速施作中，潮州已獲核定，未來高樹、萬丹、鹽埔等鄉也將列為後續優先推動污水下水道系統，讓人口密集鄉鎮享有優質居住環境。 城鄉建設透過歷史場域活化，在勝利崇仁園區的71棟歷史建築修復經費已全數到位，將營造自車站到中山路、勝利路以及屏東公園周邊的「屏東城市美學」，台糖市民公園、菸廠、酒廠、下淡水溪鐵橋以及185沿線的教堂與露營區、飛行場故事、牡丹社事件，將一一形塑屏東文化與城鄉發展內涵。



為實踐「還地於民」，配合屏東四大生活圈規劃，辦理全縣公共設施保留地專案通盤檢討、19處都市計畫區通盤檢討，將以屏東市的公設活化為示範，再擴及其他鄉鎮，讓人民獲得原有的生活空間。



潘縣長強調，屏東的「以人為本」就是守護人民的生命與財產，縣府與農委會及保險公司合作推出的全國首張雨量參數型保單，減低漁業投資風險，使屏東養殖漁民不再血本無歸獲得更大保障。



民生最關注的環衛政策，除增加稽查人力加強環安，也成立全台第一個多功能的「檢驗中心」，整合各項檢驗，讓生產者、消費者都能吃的安心。另外3年內將有2間大型醫院進駐屏東，預計今年底前定案，讓屏東醫療網升級，鄉親不必遠赴其他縣市就診，衛生所也會加強地方的巡迴醫療。



人民的安全網-警察，透過護農專案，警民合作保護作物；查緝槍毒也列為主管會報的重點，務必打擊不法；監視器除了每年3千多萬元道路監控系統的架設，民間商店監視器鏡頭朝外工作已達共8,320支。



教育部分已申請教育部補助，民國108年前要完成29所校舍重建、59校77棟校舍補強，讓孩子安心就學，並補助幼兒園及國小辦理課後陪伴，讓家長放心工作，特色教育學校目前有20所通過，科普教育成績更名列前茅，另外建置多元族群母語教育中心，讓珍貴傳統文化傳承，學習無國界。



終身教育方面於各鄉鎮分布33所樂齡學習中心、長青學苑，以及原鄉部落大學、社區大學、女性夢想大學以及新住民的推廣課程，讓不同族群都有適性的課程來活到老學到老，長照部分也已完成245個關懷據點、8個日托中心、19處日照中心，屏東更獲得105年「高齡友善城市卓越獎」，今年據點預計增加至280處，並整合多處幸福園區，築構樂齡、樂活屏東。



訊息來源：屏東縣政府



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