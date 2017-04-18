意志與鬥魂！ 臺灣國樂團打擊首席奏出東方音樂文化的花季



(中央社訊息服務20170418 17:03:51)然現象的八種屬性為主題構思，結合傳統經典名曲與作曲菁英創作具有時代風格的新作品，精心擘劃《2017雪之鼓》音樂會，將於4月21日（五）19：30假國家演奏廳，用春雷般的技藝奏出東方音樂文化的花季。



擊樂全才音樂家林雅雪，現任臺灣國樂團打擊樂首席、打擊樂聲部長暨樂團副首席。其演出向以擊點敏捷精準、音色變化細膩著稱，熱衷研究各地方的傳統打擊樂之外，更鑽研西洋打擊樂、爵士樂及世界各國的打擊樂種，透過傳統與西洋打擊樂相互比較、應用、融合，來提高自身演奏技術及音樂思維，將打擊樂古為今用、洋為中用，悠遊於中西打擊樂藝術，蜚聲樂壇。



2005年《雪之鼓》打擊樂獨奏會獲得第四屆台新藝術獎提名，暌違12年，揮別過去純音樂演奏的型態，《2017雪之鼓》的演繹，加入戲劇、肢體表演不同的表演形式，將個人跨領域學習的演員訓練在音樂專業上呈現。整場音樂會中，林雅雪一人獨自運用38種打擊樂器演繹精彩樂章，如同本次演出海報主視覺之呈現，林雅雪音樂家形象照結合千手觀音的概念，傳達她個人雷霆般的意志與鬥魂。



在《2017雪之鼓》樂曲安排上，以大自然現象「金、木、水、火、土、空、風、雷」八種屬性串接曲目，《十面埋伏》代表「金」，在金戈兵器中，重現昔日戰場，演奏上運用多種組合打擊樂器，展現豐富多樣及多元音色；《擊棘指掌》代表「木」，生命欣欣向榮，花草叢生，樂器選用上以非傳統技巧演奏摩洛哥響線手鼓，搭配委內瑞拉沙鎚於左腳，展現印度音樂風格到巴西森巴獨特韻味；《夜深沉》代表「水」，每個鼓點猶如引起水面波動的點點情緒，更如同演奏者展現此鼓樂獨奏曲，心中所湧起的壯闊波瀾；《社慶》代表「火」，廟宇慶典中與天連繫的香火，透過潮州大鑼鼓的演奏詮釋，讓演出現場充滿熾熱感恩與祝福的火焰氛圍；《櫻花倒影》代表「土空」，天空流動的雲朵是土地裡多姿多彩的生命，整體曲子雲鑼是以旋律加和聲的方式進行演奏，搭配樂團各種彈撥樂器的綜合聲響，更加凸顯其音色跳躍及張力；《靜思・搧動》代表「風」，風言風語殺傷人，風述冤情六月雪，運用打擊樂之獨有情調，展現人物性格之堅毅；《雪之鼓》代表「雷」，冷冽的白雪似月之光華灑落，猶如與冰冷又溫暖的樂器之靈共舞，同時代表的是林雅雪音樂家雷霆般的意志與鬥魂。



《2017雪之鼓》以「七首樂曲•八種屬性」煥發其20多年所學之精粹，結合導演佐以劇場概念之演繹，搭配服裝面具、燈光設計的視覺效果，期望能將音樂會達到最高品質，讓國樂的聽覺與視覺展現璀璨東方音樂文化。購票詳情請洽兩廳院售票系統02-33939777，https://www.artsticket.com.tw。更多演出資訊歡迎上臺灣國樂團官網(http://www.ncfta.gov.tw/nco_72.html)及FB粉絲頁查詢。(廣告)



訊息來源：文化部



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