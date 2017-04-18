孕媽咪送媽媽包 百萬好禮大方抽



(中央社訊息服務20170418 16:53:33)2017「桃園婦幼商品展」即將在桃園酒廠盛大展開，4月28日(五)~5/1(一)，每日上午10點至晚上7點起一連四天免費入場，現場除了有超多商品優惠外，孕媽咪憑媽媽手冊兌換媽媽包，消費者消費滿2000元還可雙重抽大獎，總獎額超過300萬以上，市府希望透過活動舉辦將桃園打造成為快樂、健康的婦幼族群宜居城市!



搭配桃園捷運通車，串接大台北、桃園一日生活圈，本屆桃園婦幼商品展特別選在鄰近A8站的桃園酒廠舉辦，除了嘉惠本市市民外，也希望吸引外縣市民眾前來，活動期間特別安排A8站至桃園酒廠間的免費接駁專車，提供消費者多元的交通工具前來遊逛。 經濟發展局朱松偉局長表示，桃園婦幼商品展連續6年由鑀德恩贊助「專屬媽媽包」，媽媽包內附贈各廠商的贊助品，有臺灣菸酒公司出產做月子專用的米酒水、嬰兒與母親及親子天下雜誌各1本、僑柯的嬰兒襪、台灣尖端及紳宇實業的濕紙巾、清淨海的洗髮精、沐浴乳試用包、金蘭醬油甜辣醬、正隆的尿布等，總值超過3千元，只要憑媽媽手冊至活動現場即可免費兌換。 為營造民眾、產業與市府的三贏局面，本屆桃園婦幼商品展乃精選出桃園市及全國優質婦幼相關產業聯合展出，活動時間為4月28日(五)-5月1日(一)，，地點在桃園酒廠，現場共分6大展區，方便民眾按圖索驥找到需要的商品。 為刺激消費，參展業者天天推出超低折扣及一元競標搶好康等優惠活動，消費者只要消費滿2000元，即可參加好禮雙重抽，第一重好禮是每日提供100個福袋，價值近3000元，現場即時抽，好運帶回家；第二重好禮則是市值7萬元的廣和月子餐、西班牙台北兒童寫真館、晶綻囍事有限公司的全家福專輯等，總獎項共計100項，將於活動結束後公開抽獎。 此外，4天活動安排了福容主廚阿基師現場月子餐料理教學、momo家族簽唱會、新百王金牌主廚料理秀、魔幻人入氣球秀活動，也安排適合親子同樂的婦幼講座、寶寶爬行比賽、小ㄇ凳親子彩繪等活動，現場並邀集胖卡、美食專攤來規劃舒適的共食區，讓消費者可以體驗搶好康、親子遊、嚐美食的樂趣，活動詳情：http://vsip.tycg.gov.tw及「桃園婦幼商品展」FB粉絲團查詢。



訊息來源：桃園市政府經濟發展局



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