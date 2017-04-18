亞洲大學室內設計系實習期中驗收成果 54位三年級同學分享校外實習教育訓練、工作項目及心得報告



(中央社訊息服務20170418 16:52:35)亞洲大學室內設計系舉辦實習期中驗收成果報告，室內設計系三年級54位同學，到35家廠商實習，4月17日返校與師長及學弟妹們分享實習的教育訓練、工作項目及心得報告等，此次與以往不同的是，特別邀請台中室內設計裝修商業同業公會代表蕭東均參與，對室內設計系同學的實習提出建言。



李元榮主任表示，這次校外實習同學返校分享，可以分成「態度成長」、「設計視野的拓展」與「實務提升」三類，在態度成長方面，絕大多數的同學都已經具備了成熟的心態，十分適合將來直接投入就業；如在大塊設計的周紫晴同學在分享的尾聲提到，過去他認為設計是做好一件自己想做的事情，但實習後發現，在做自己想做的事情前，要先學會做好其他99件自己不想做的事情，可以看到學生在心態上明顯的成熟。



王郁翔、陳盈靜同學到唐林設計師事務所實習，王郁翔同學說，他所負責的案子都是設計裝修費超過3000萬元的案子，如果不是系所安排實習，他不知道何時才有機會接觸到這些高端的客戶；在與這些業主接觸的過程，他也學習到許多過去學校在設計上接觸不到的知識。



至於在實務提升方面，李元榮主任表示，多數同學都有接觸到實務經驗，最重要的是，學生們在這個過程中，體認到整個室內設計的產業，除了設計外，更包含了許多其他的專業，如施工、溝通、估價等，「每一個環節的重要性，都不亞於設計本身！」



在設計視野的拓展上，室設系三年級蔡一鳴同學分享指出，公司主管由於很信任他，因此甚至讓他獨力負責估價部分，然而他卻在一次的估價單中，因為少估了數量，而讓估價單產生了70萬元的誤差，還好由設計師發現及時修正。



參與期中實習報告的公會代表蕭東均表示，從期中的實習整體的簡報中，讓他了解亞洲大學對於學生栽培的用心，也看到學生實習前後的差異，他認為透過實習培養的學生，在專業力、處事態度都有明顯的提升，也很 貼近產業界的需求。過去傳統的實習不但消耗產業界的資源，且等到學生比較融入公司後，學生又都接近回學校上課的時間，對學生、產業而言，都不是件好事，但亞大的機制，讓學生可以與產業接軌，等於間接地解決產業界人才短缺的問題。



訊息來源：亞洲大學



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