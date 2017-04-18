知名海洋文學作家廖鴻基老師蒞臨南大 暢談「人與海的對話」



(中央社訊息服務20170418 16:30:20)國立臺南大學今天邀請知名海洋文學作家廖鴻基老師，蒞臨南大博雅教育講座演講，廖老師以「人與海的對話」為題，和同學們分享他和海洋結下不解之緣的經過，以及海洋對他創作的諸多啟發。



廖鴻基老師係花蓮市人，畢業於花蓮高中，曾擔任水泥公司採購員及漁撈等工作。從1996年起擔任海洋生態解說員，並在1998年籌辦黑潮海洋文教基金會，擔任創會董事長，致力於關懷臺灣海洋環境、生態及文化。他出版過許多與海洋有關的文學著作，包含《討海人》、《鯨生鯨世》、《漂流監獄》、《漂島》、《漏網新魚：一波波航向海的寧靜》等，並曾榮獲時報文學獎散文類評審獎、聯合報讀書人文學類最佳書獎、吳濁流文學獎小說正獎、第十二屆賴和文學獎、花蓮文化薪傳獎等獎項肯定。



廖老師認為人與海的關係是多元的，可以與地理環境、漁業產業、海洋文化、討海精神、藝文表達有關連。他表示因為從小住在靠山面海的花蓮且因個性文靜，故立志成為一位巡山員和燈塔看守員，喜歡一個人默默守候自然環境。後來，因具有豐富的出海經驗，所以能夠以生動的文筆描寫海洋生態，也聽取昔日一同出海的老漁人故事，從中獲得寫作的養分，因此立下寫作的心願，日後出版首本著作-《討海人》。廖老師藉其寫作歷程提醒在座同學，要學習瞭解自己、鎖定志向，並勇敢踏實地前進。



另外，廖老師講述當他未出海時，喜歡獨自漫步海邊，觀察人們在海邊的活動。他曾觀察當地居民用石頭彩繪鴨子造型，樸拙可愛，與大海環境融為一體。他認為唯有透過自身感官體會，才能創作出真正的海洋藝術作品。他以自身出海經驗，分享實際觀看鬼頭刀魚與飛魚的追逐過程，了解到大自然生物的奧妙，體會到萬物皆有情的真理。



最後，廖老師認為海島與海洋的關係是極為密切的，我們總是享受著海洋給予的養分，期盼同學們以行動多關心海洋生態環境與資源，以永續經營的心態，讓臺灣成為一個真正美麗的海島國家。



訊息來源：國立台南大學



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