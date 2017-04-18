亞洲大學國際學院副院長吳文琪赴馬來西亞參加2017年臺灣寶島教育展 拓展馬來西亞國際生源及招生宣傳



(中央社訊息服務20170418 16:29:41)馬來西亞留臺聯總最大分會－雪蘭莪暨吉隆坡留臺同學會主辦的「2017年臺灣寶島教育展」，3月14日在馬來西亞雪蘭莪登場，亞洲大學國際學院副院長吳文琪也到場拓展馬來西亞國際生源及招生宣傳，吸引不少馬來西亞學生、家長到場詢問。



馬來西亞台北經濟文化代表處代表章計平偕同大馬教育部副部長張盛聞等人，一起出席「2017年臺灣寶島教育展」開幕典禮，亞大國際學院副院長吳文琪除了參加開幕典禮，也與和雪蘭莪暨吉隆坡留臺同學會簽訂學術交流及項目合作意向書，加強彼此合作夥伴的關係，有效促進雙方在教育、產學方面的交流與合作。



吳文琪副院長指出，雪蘭莪暨吉隆坡留臺同學會長期致力於各項教育及招生宣導活動，讓眾多馬來西亞華裔子弟瞭解臺灣大學院校的升學環境，普遍提高前往臺灣升學的意願，對馬來西亞僑生來臺升學有相當助益。



每年三月初正值馬來西亞教育文憑（SPM）及高級教育文憑（STPM）成績放榜時期，雪蘭莪暨吉隆坡留臺同學會特別邀請臺灣26所大學至雪蘭莪州的巴生區、雙溪比力區、鵝嘜縣區和沙登區等偏遠地區，深入地方國私立中學宣傳，並邀請放榜考生（應屆畢業生）出席參展，面對面談話交流，促使學生與家長掌握更多升學資訊與諮詢機會。



吳文琪副院長表示，馬來西亞巴生等地區位於雪蘭莪州較為偏遠區域，部分學生原生家庭的經濟條件礙於地理區域的特殊性，需要透過奬學金的補助，以獲取赴臺就學機會。



為鼓勵馬來西亞學生赴臺就讀，亞洲大學不但提供5名優渥奬學金名額與相關辦法申請說明，在教育展舉辦期間，4名學生在家長的陪同下，強烈表達希望到亞洲大學就學的意願，並於現場直接報讀本校秋季班。在此說明了亞大辦學與形象，已深獲當地家長和學生高度肯定。



訊息來源：亞洲大學



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