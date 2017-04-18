2017臺灣文博會 在花博公園爭艷館發現新北市



(中央社訊息服務20170418 16:28:14)想要一次蒐集新北市各博物館特色文創商品嗎，你沒看錯，就是要到花博公園爭艷館 ！「2017臺灣文博會」自4月19日至23日舉辦，新北市集結境內8個博物館精華，以「新北再發現」為主題組成「新北市館」，除了展出精美文創品，更推出尋寶遊戲，只要手機下載APP，在展區中掃描博物館圖像並合照，上傳新北市文化局臉書，即可獲得精美小禮物，每人限領一份，一同來發掘專屬新北市的新創意。



新北市文化局表示，本次「新北市館」展出文創品為各博物最新開發且熱門之選，例如十三行博物館「考古野餐墊」、黃金博物館「黃金樹飾品架」、淡水古蹟博物館「紅城小熊」，朱銘美術館「人間系列－彩繪木雕」、客家文化園區「客家束口袋」、烏來泰雅民族博物館「泰雅族幸運娃娃」等，其中鶯歌陶瓷博物館「來！親一個唄(杯)！」，杯具是一個嘟嘴娃娃造型，活潑可愛極其療癒，非常受到民眾歡迎。此外，首次參展的李天祿布袋戲文物館「巧遇姻緣」無框畫，更是透過畫作方式將經典布袋戲劇目再次呈現。



文化局長林寬裕表示，今年展出主題「新北再發現」，透過各個博物館依自身特色所開發的文創品，民眾可藉由參觀或購買文創品，窺見不一樣的博物館。近年來各博物館積極導入數位互動技術，本次文博會展場特別結合手機APP，透過寓教於樂的方式，讓民眾「再發現」博物館展覽的豐富與有趣，展後可以實際走訪各博物館深度發現更多的創意。



4月22、23日兩天，新北市館特別推出工藝大師展演活動及博物館專屬特色DIY活動，臺灣花燈藝術家林玉珠及糊紙技藝大師張徐沛分別帶來創意花燈、小提燈DIY體驗活動，採當日現場報名，全程免費，名額有限，歡迎踴躍報名。



展覽期間可搭乘捷運淡水線於圓山站一號出口，或在文湖線中山國中站，轉乘公車紅50即可到達花博公園爭艷館。



訊息來源：新北市政府文化局



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