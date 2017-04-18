2017臺灣文博會 在花博公園爭艷館發現新北市中央社 (2017-04-18 16:28)
2017臺灣文博會 在花博公園爭艷館發現新北市
(中央社訊息服務20170418 16:28:14)想要一次蒐集新北市各博物館特色文創商品嗎，你沒看錯，就是要到花博公園爭艷館 ！「2017臺灣文博會」自4月19日至23日舉辦，新北市集結境內8個博物館精華，以「新北再發現」為主題組成「新北市館」，除了展出精美文創品，更推出尋寶遊戲，只要手機下載APP，在展區中掃描博物館圖像並合照，上傳新北市文化局臉書，即可獲得精美小禮物，每人限領一份，一同來發掘專屬新北市的新創意。
新北市文化局表示，本次「新北市館」展出文創品為各博物最新開發且熱門之選，例如十三行博物館「考古野餐墊」、黃金博物館「黃金樹飾品架」、淡水古蹟博物館「紅城小熊」，朱銘美術館「人間系列－彩繪木雕」、客家文化園區「客家束口袋」、烏來泰雅民族博物館「泰雅族幸運娃娃」等，其中鶯歌陶瓷博物館「來！親一個唄(杯)！」，杯具是一個嘟嘴娃娃造型，活潑可愛極其療癒，非常受到民眾歡迎。此外，首次參展的李天祿布袋戲文物館「巧遇姻緣」無框畫，更是透過畫作方式將經典布袋戲劇目再次呈現。
文化局長林寬裕表示，今年展出主題「新北再發現」，透過各個博物館依自身特色所開發的文創品，民眾可藉由參觀或購買文創品，窺見不一樣的博物館。近年來各博物館積極導入數位互動技術，本次文博會展場特別結合手機APP，透過寓教於樂的方式，讓民眾「再發現」博物館展覽的豐富與有趣，展後可以實際走訪各博物館深度發現更多的創意。
4月22、23日兩天，新北市館特別推出工藝大師展演活動及博物館專屬特色DIY活動，臺灣花燈藝術家林玉珠及糊紙技藝大師張徐沛分別帶來創意花燈、小提燈DIY體驗活動，採當日現場報名，全程免費，名額有限，歡迎踴躍報名。
展覽期間可搭乘捷運淡水線於圓山站一號出口，或在文湖線中山國中站，轉乘公車紅50即可到達花博公園爭艷館。
訊息來源：新北市政府文化局
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211942.aspx
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【LONGCHAMP】摺疊短把水餃手提包-中1623(14色)
- 女Travel Fox 漫步舒適鞋915382(白-07)
- H&D 全方位透氣呼吸-歐格登三線無毒超值獨立筒床墊(雙
- 【東方翡翠寶石】翡翠九天玄女項鍊玉珮/九天玄女牌A貨翡翠
- SEIKO SPIRIT 萬年曆太陽能電波腕錶(SBTM231J)-藍/40mm
- 【CROCS】男-聖克魯茲帆布便鞋二代(202056-261)
- 德國STONELINE 德國原裝進口 阿爾卑斯山原石耐磨不沾平底鍋
- 【ASSARI】瑪爾斯真四線3M防潑水竹炭獨立筒床墊(單大3.5尺)
- SEIKO LUKIA 遇見時刻太陽能女錶(SUT290J1)-白x粉色錶帶/26
- 【GNC健安喜】優卓美佳女用複方維他命食品錠 90錠 x2
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》