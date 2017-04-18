北韓核問題 王毅：政治外交解決是首選中央社 (2017-04-18 17:39)
（中央社台北2017年4月18日電）中國大陸外交部部長王毅今天在回答媒體提問時表示，任何國家都認為政治外交方式解決北韓核問題是第一選擇。
王毅說，中方願意同有關各國一道，在聯合國安理會決議的架構下，共同努力把朝鮮半島核問題拉回到談判桌前，尋求和平方式解決。
俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，王毅是在大陸外交部舉行介紹「一帶一路」國際合作高峰論壇情況的新聞背景說明會上，回答媒體提問時作上述表示。
王毅表示，中方注意到美方也在一直強調和重申，願意用政治和外交方式解決，這是他們的第一選擇。中方認為，任何國家都會感覺到政治外交手段當然是第一選擇。
他指出，中方在朝鮮半島核問題的立場是一貫的。中方繼續堅持無核化大目標，同時要堅持通過政治外交手段來解決問題，這是各國的共同願望，也是一個切實可行的解決途徑。
他表示，中方注意到當前形勢緊張，但形勢越緊張越要冷靜，越要從中找到復談的機會和可能。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Asllie】夏朵六格櫃
- 乾唐軒活瓷‧ONE O ONE隨身杯 / 飛向雲端( 大 /雙層 / 灰藍)
- CORELLE康寧璀璨星河7件式餐盤組(G01)
- 【MICHAEL KORS】Jet防刮皮革金屬LOGO拉鍊中夾/手機包(黑色
- Travel Fox STYLE-麂皮帆船鞋914614(深咖啡-76)
- 【格藍傢飾】冰涼碳化麻將竹雙人加大床蓆(牛筋繩)
- 《邏爵辦公家具》line精選升降手+置腳台+3D腰枕電腦椅/書桌
- CANON微單眼 EOS M3 長焦雙鏡組_黑(EF-M 18-55mm & 55-200m
- Hamilton Jazzmaster 爵士花樣淑女腕錶-白/36mm
- 【指定出發-5/8】印象桂林夢幻灕江日月雙對塔龍脊梯田雙五
《繼承人》熱播劉愷威來渝路演 「我和蔣欣擦出很多火花」【北京新浪網】
乞討窮游成歐美背包客新潮 外媒和網民看不下去了【北京新浪網】
台派特等射手進駐太平島 有人建議部署防空導彈【北京新浪網】
岳雲鵬《歌手》幫唱想牽手被拒 李健：說好眼神交流【北京新浪網】
悉尼華人區豪宅480萬澳元成交 打破區域住宅售價紀錄【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》