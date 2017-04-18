朝鮮半島風雲起 栗戰書4/25訪俄中央社 (2017-04-18 17:49)
（中央社台北18日電）中國大陸外交部發言人陸慷今天宣布，應俄羅斯克里姆林宮幕僚長瓦伊諾邀請，中共中央政治局委員、中共中央書記處書記、中共中央辦公廳主任栗戰書預定25日至27日訪問俄羅斯。
中新社引述陸慷指出，中共中央辦公廳主任和俄羅斯克里姆林宮幕僚長（大陸翻譯為俄羅斯總統辦公廳主任）2014年起建立磋商機制，保持年度互訪。
他說，栗戰書訪俄期間，將會見俄國領袖與主任瓦伊諾（Anton Vaino），以落實兩國元首達成的合作共識深入磋商交流。
陸慷表示，栗戰書此次訪俄，將進一步增進兩國政治互信，為中俄全面戰略協作夥伴關係高水準發展注入新動力。
大陸外交部沒有提及栗戰書訪俄期間，可能觸及的議題。不過，外界預料，中俄關係、敘利亞、朝鮮半島等議題可能是熱點議題。
朝鮮半島局勢近來升溫，與朝鮮半島接壤的中國大陸與俄羅斯近來頻頻喊話。
中國大陸外交部長王毅14日晚間與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話。兩人呼籲朝鮮半島問題有關各方恢復對話。王毅說，防止朝鮮半島生戰生亂符合中俄共同利益。1060418
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
《繼承人》熱播劉愷威來渝路演 「我和蔣欣擦出很多火花」【北京新浪網】
乞討窮游成歐美背包客新潮 外媒和網民看不下去了【北京新浪網】
台派特等射手進駐太平島 有人建議部署防空導彈【北京新浪網】
岳雲鵬《歌手》幫唱想牽手被拒 李健：說好眼神交流【北京新浪網】
悉尼華人區豪宅480萬澳元成交 打破區域住宅售價紀錄【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》