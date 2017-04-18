（中央社台北18日電）中國大陸外交部發言人陸慷今天宣布，應俄羅斯克里姆林宮幕僚長瓦伊諾邀請，中共中央政治局委員、中共中央書記處書記、中共中央辦公廳主任栗戰書預定25日至27日訪問俄羅斯。



中新社引述陸慷指出，中共中央辦公廳主任和俄羅斯克里姆林宮幕僚長（大陸翻譯為俄羅斯總統辦公廳主任）2014年起建立磋商機制，保持年度互訪。



他說，栗戰書訪俄期間，將會見俄國領袖與主任瓦伊諾（Anton Vaino），以落實兩國元首達成的合作共識深入磋商交流。



陸慷表示，栗戰書此次訪俄，將進一步增進兩國政治互信，為中俄全面戰略協作夥伴關係高水準發展注入新動力。



大陸外交部沒有提及栗戰書訪俄期間，可能觸及的議題。不過，外界預料，中俄關係、敘利亞、朝鮮半島等議題可能是熱點議題。



朝鮮半島局勢近來升溫，與朝鮮半島接壤的中國大陸與俄羅斯近來頻頻喊話。



中國大陸外交部長王毅14日晚間與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話。兩人呼籲朝鮮半島問題有關各方恢復對話。王毅說，防止朝鮮半島生戰生亂符合中俄共同利益。1060418