（中央社台北18日電）中國大陸外交部部長王毅今天在回答媒體提問時表示，任何國家都認為政治外交方式解決北韓核問題是第一選擇。



王毅說，中方願意同有關各國一道，在聯合國安理會決議的架構下，共同努力把朝鮮半島核問題拉回到談判桌前，尋求和平方式解決。



俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，王毅是在大陸外交部舉行介紹「一帶一路」國際合作高峰論壇情況的新聞背景說明會上，回答媒體提問時作上述表示。



王毅表示，中方注意到美方也在一直強調和重申，願意用政治和外交方式解決，這是他們的第一選擇。中方認為，任何國家都會感覺到政治外交手段當然是第一選擇。



他指出，中方在朝鮮半島核問題的立場是一貫的。中方繼續堅持無核化大目標，同時要堅持通過政治外交手段來解決問題，這是各國的共同願望，也是一個切實可行的解決途徑。



他表示，中方注意到當前形勢緊張，但形勢越緊張越要冷靜，越要從中找到復談的機會和可能。1060418