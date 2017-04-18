追求環保 廣州擬禁飯店提供即棄用品中央社 (2017-04-18 17:32)
（中央社記者張謙香港18日電）據報導，中國大陸廣州市政府計畫禁止當地飯店免費提供房客一次性清潔用品。
羊城晚報今天報導，廣州有關部門上週公布「廣州市城鄉生活垃圾分類管理規定（草案徵求意見稿）」，向公眾徵求意見。
據報導，意見稿內容包括規定賓館、飯店等服務性企業不得向消費者免費提供一次性消費品，違者將處罰金。
報導引述當地一家飯店的相關人士說，他們的飯店有200多間房，牙膏、牙刷、洗髮水、沐浴露、梳子、香皂等一次性洗漱6件套，一個月要用去幾百斤。
這位負責人說，產生的塑膠垃圾確實不環保。
據報導，上述意見稿公布後，廣受環保人士歡迎。
但業者和消費者對此有不同看法。廣州某經濟型飯店趙姓業主說，不提供一次性用品可以為飯店節省開支並且環保。不過，這要所有飯店都執行才行。如果只有一兩家遵守，會影響飯店口碑，最終影響入住率。
另有不少消費者說，一次性用品比較衛生。
報導表示，有旅行社工作人員說，現在國際上很多國家的飯店為了環保早已不提供一次性洗漱用品，比如，義大利、以色列、南韓等。1060418
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