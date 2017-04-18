中國醫藥大學藥用化妝品學系第12屆畢業成果展豔麗登場



(中央社訊息服務20170418 16:04:27)鳳凰花開的畢業季節到了；中國醫藥大學藥用化妝品學系第12屆畢業成果展17日在藝術中心豔麗登場，今年展覽視覺設計主題是《光 HIKARU》。王陸海副校長在開幕致詞時，稱許學生們自行研發產製的面膜、彩妝及保養品系列，發揮所學辛苦努力的成果，相當有創意且風格獨特，對於未來開創事業前程似錦。



今年藥妝系畢業成果展跳脫以往的「彩妝」主題，以自然元素「光」為靈感，因為，人從早晨睜開眼的那刻開始，不知不覺中，光主宰著我們的視覺生活，呼應畢業在即對未來的期許。



《光HIKARU》畢業成果展17日在藝術中心開幕，王陸海副校長、謝淑惠主任秘書、黃榮村講座教授及藥妝系江秀梅副主任、陳信君副教授等師生與家長到場祝賀。王陸海副校長參觀會場展示的各式彩妝產品，稱讚學生們創意和努力成果，預祝同學們畢業步入社會都能發揮所長，鵬程萬里。



對於藥妝系畢業生的彩妝設計理念及創意構想，黃榮村講座教授在會場駐足欣賞，在溫馨的畢業季節，他語帶詼諧的說，蟬鳴聲會在校園裡迴盪，可是位於和風廣場的鳳凰樹卻顯得水土不服，同學可以想想辦法，讓這株鳳凰花綻放又火紅艷麗。



謝淑惠主任秘書致詞表示，藥妝系同學自行研發產製的彩妝系列產品，讓人目不暇給，展區佈置相當有特色，同時能提供社會大眾對保養品有正確的知識訊息，發揮所學表現可圈可點，她不忘提醒同學，重視男性對保養品的市場需求。



位於藝術中心的展場，依一日之中各時段的光線分為六大展櫃，營造一天之中不同時刻的氣氛，傳達此時的想法、精神狀況以及容貌。依時序為清晨保養組，接續為早晨彩妝組、正午防曬組、下午指彩組、傍晚髮妝組、深夜香氛組，每一展區展示之產品均由同學親自企劃，從配方設計、生產、品質檢驗至包裝設計，每一展櫃各有其設計理念及創意構想，相當豐富精采。



《光HIKARU》畢業成果展校內展期至4月21日結束，在台中文化創意產業園區衡道堂的校外展，自4月29日起為期兩天，歡迎師生、民眾前往參觀。



訊息來源： 中國醫藥大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211941.aspx