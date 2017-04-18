【大成報記者于郁金/臺南報導】臺灣之光！再添一樁！康寧大學保健美容學系主任張簡玉卿帶領學生蔡筑安、丁姜云赴韓國首爾參加第28屆國際人類美容與健康奧林匹克大會，成績大滿貫，3人參加4項比賽獲得3金1銀，贏得主辦單位贊賞；張簡玉卿3人都是第一次出國比賽，她們認為有助於開闊國際觀，因此希望學校師生都能爭取出國比賽機會；此次亮眼成績實為該次國際比賽最大贏家，也為該校輝煌再添一筆榮譽榜。張簡玉卿表示，蔡筑安和丁姜云去年參加中華民國全國盃美容美髮競技大賽，丁姜云獲得第2名，蔡筑安得到第3名，成績不錯，所以她鼓勵她們參加第28屆國際人類美容與健康奧林匹克大會，丁姜云報名腿部管理按摩，蔡筑安報名背部管理按摩，她自己報名創意面具設計、瑞典式背部按摩2項。張簡玉卿說，這次比賽有十幾個國家參加，選手千餘人，她們師生3人都是第一次出國參加國際性的比賽，一開始有點緊張，不過，下場之後即全心全意投入，發揮平時的水準，比賽結果，她2項都得到金牌，蔡筑安也拿到金牌，丁姜云則以些微差距獲得銀牌。張簡玉卿說，她們3人這次參加比賽的收穫，除了得到好成績之外，對國際性的比賽有更多認識，也有助於國際觀的拓展，因此，她們會繼續爭取機會出國比賽，也會鼓勵學校師生都不要放棄這樣的機會。畢業於美國愛達荷大學商業教育博士張簡玉卿，擔任康寧大學保健美容學系、化粧品應用與管理學系、行銷管理學系主任、中華盃美容美髮美儀技術競賽大會美容傑出講師、中華民國全國盃髮型美容技術大會全國傑出指導老師、美麗名女人生活美學館、中華養生美容協會顧問、國際菁英盃、全國盃、鳳凰盃及台灣國際美容競賽等美容評審、臺灣鎳業股份有限公司財務員、張進德會計師事務所查帳員。張簡玉卿個人專業證照有美容乙級技術士證照、美容丙級技術士證照、澳洲RAFA皇家芳療講師證、芳療SPA保健師、人體彩繪檢定講師、日系Cstyle色彩整體形象顧問、生技化妝保養品研發管理師、國際禮儀接待員、市場產品行銷策略分析師、顧客關係管理商品分析師、消費者行為分析、調查與研究方法分析、創意啟發管理師、創業管理管理師等；學術專長有美容行銷學、人力資源與組織發展、消費者行為、會計學、美容專業技能輔導、芳香療法、色彩學等。張簡玉卿3人參加4項比賽，不但全部獲獎，還多達3面金牌，成績非常優異，贏得主辦單位贊賞，讓3人感到格外榮耀；康寧大學保健美容學系曾參加2015年韓國首爾國際美容美髮美甲SPA比賽，獲得4金1銀1殿軍和團體優勝獎；2016年參加韓國大邱國際美容美髮暨身體藝術大賽，6人參賽得到4金2銀，成績也都相當不錯。另外，康寧大學保健美容學系亦參加「2014年台灣國際美容節國際美容大賽」，與韓國、中國大陸與國內各大專院校優秀學生及社會組優秀選手同場較勁，抱回4座冠軍；在飛舞指甲彩繪創意組中，由該校保健美容學系黃姿純同學獲得冠軍；值得一提的是，保美系張簡玉卿教授、黃敏菁專技教授為指導這群同學的幕後最大推手，張簡玉卿更在此次國際競賽中獲商業創意商品造型發表設計組冠軍，同時黃敏菁也獲得國際創意新娘盤髮編梳造型組與國際新娘創意化妝設計圖作品組雙料冠軍呢！