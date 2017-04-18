NBA擋下溜馬反撲 騎士季後賽首輪2比0中央社 (2017-04-18 16:15)
（中央社克里夫蘭17日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊的厄文（Kyrie Irving）今天砍進37分，幫騎士擋下印第安納溜馬於比賽尾聲的凶猛反撲，騎士以117比111獲勝，東區季後賽首輪取得2比0領先。
法新社報導，在主場的衛冕軍騎士隊打完第3節取得18分領先，第4節開打後似乎過早開始迎接勝利。溜馬隊一哥喬治（Paul George）在終場前18.1秒飆進3分球，把比分追到只落後4分，讓近期常在比賽末段守不住勝利的騎士又開始緊張，擔心再發生遭到逆轉。
所幸騎士隊即時回神，並在厄文罰進2球後，讓騎士在比賽倒數時取得117比109領先。
厄文今晚攻下全隊最高分，騎士另兩巨頭也同時開火，詹姆斯（LeBron James）攻下25分、洛夫（Kevin Love）27分。
不過騎士總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）提醒球隊今晚失誤太多，讓溜馬隊得以逮住機會重新回到比賽，威脅騎士。
泰隆．魯說：「我只看到失誤，我們得把球保護好。我們失誤把球權讓出傷到自己，全場19次失誤白丟24分，這樣子想在季後賽贏球實在很難。」曾是最佳防守球員之一的詹姆斯就包辦了8次失誤。
溜馬隊喬治轟進32分，提格（Jeff Teague）23分、楊恩（Thaddeus Young）16分。兩軍七戰四勝制的第3戰將於20日轉戰溜馬主場的印第安納波利斯（Indianapolis）。1060418
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