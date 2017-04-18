馬林魚隊鈴木一朗今天風光地重返西雅圖，在水手隊主場，這個他曾奮戰11年多的地方，球迷熱烈地歡迎他，讓一朗有回到「家」的感覺。

43歲的鈴木一朗，2001年加入水手隊，挑戰美國大聯盟，這一年他拿到美國聯盟年度MVP及新人王，2004年他敲出262支安打，改寫了大聯盟單季最多安打紀錄，從2001年開始他連續10年單季安打數超過200支，大聯盟史上第一人，還有太多太多的紀錄，都是一朗穿水手隊球衣時創下，一朗留給西雅圖球迷太多美好的回憶。

隔了近3年，鈴木一朗穿著馬林魚隊球衣重返西雅圖，仍獲得球迷最熱烈的掌聲，一朗說已經過了那麼久了，我被遺忘也是件正常的事，但球迷仍然熱烈地歡我，我非常感謝，對我來說，這裡是我的家。

比賽開始後，鈴木一朗的一舉一動仍是場上的焦點，雖然他打擊沒表現，但他8局下精采地接殺水手隊Taylor Motter的深遠飛球，讓球迷們興奮不已，這就是一朗，他永遠是球場上最受矚目的球星。影片連結（http://m.mlb.com/video/v1296872383）