SBL／體育署行銷帶頭衝 林德福再推SBL職業化NOWnews今日新聞 (2017-04-18 15:46)
體育署長林德今天宣布，未來超級籃球聯賽（SBL)將成立「特別委員會」，其中各隊都有代表外，體育署、籃協也都會參與，其中各隊將先繳交200萬元保證金，賽事所有收入由球隊平分，籃協就是負責舉辦賽事跟協調場館等，體育署負責行銷，希望一步步把SBL職業化做起來。
林德福說：「7隊就有1400萬，球隊也有機會回收，所謂職業化，並不是就像過去直接是職籃，而是往職業化規格邁進，例如球賽的周邊等。」
林德福認為，當籃球運動成熟後，自然地就不是職業化，就直接是「職籃」了。
此外，林德福也強調他上任後，也希望朝山、水這兩方面領域的運動多做努力，因為台灣天生就有這樣的優勢地形在，其他運動項目也希望能夠往好的方向邁進。
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