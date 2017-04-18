屏縣啟動防護網 防堵境外登革熱保障縣民健康



(中央社訊息服務20170418 15:07:56)依據疾病管制署的統計今（106）年截至4月16日登革熱境外移入個案68例(本縣2例境外移入個案)，雖為境外病例，但絕對不能掉以輕心，有鑑於此屏東縣政府進行以下措施：



一、本縣針對外籍勞工(看護工、廠工)、漁工入境三日內體檢，全面進行登革熱檢驗，以及早介入防疫措施防堵疫情擴散。



二、出國旅遊民眾、外籍勞工及新住民返國探親，於國外有疑似症狀或入境後兩週內如有疑似症狀，可以主動至各鄉鎮市衛生所進行免費登革熱篩檢。



三、衛生局與各校配合，外籍學生由母國返校後，進行自主健康監測，如有疑似症狀可至各衛生所進行免費登革熱篩檢。



再次呼籲民眾前往登革熱流行國家旅遊或探親，務必全程做好自我保護防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、塗抹衛福部核可防蚊藥劑；返國入境時，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛或出疹等登革熱及茲卡病毒感染症疑似症狀，應於國際機場或港口主動向檢疫人員通報；返國後兩週內如有不適，應速就醫並告知醫師旅遊史。



相關登革熱防疫資訊可撥打疾病管制署國內免付費防疫專線1922洽詢或至疾病管制署全球資訊網(http://www.cdc.gov.tw)、屏東縣政府衛生局網站登革熱專區(https://goo.gl/F4u2NU)查詢。



訊息來源：屏東縣政府



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