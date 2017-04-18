龍華科大邀佘雪絹分享旅俄遊歷 鼓勵學子拓展國際視野



(中央社訊息服務20170418 15:07:31)龍華科技大學學務處日前邀請作家佘雪絹女士蒞校，分享著作「等待下一個奇蹟-愛麗莎旅俄小簡」並進行專題演講，暢談其旅居俄羅斯六年六個月的見聞與生活經歷，除揭開國人較為陌生的神祕國度面紗外，也讓龍華學子深刻了解當前國際局勢及俄羅斯的政經情勢，拓展國際視野。 「等待下一個奇蹟－愛麗莎旅俄小簡」作者佘雪絹女士，為我國外交部亞西及非洲司陳俊賢司長夫人，曾隨夫婿派駐美國紐約、芝加哥、加拿大多倫多、南太平洋索羅門群島及俄羅斯等地，長達30多年國外生涯，閱歷多采多姿。 佘雪絹表示，2008至2015年期間，她隨外交官夫婿派駐俄羅斯，儘管身為外交官眷屬，駐外經歷已相當豐富，但她甫到俄羅斯，仍感受到強烈的文化衝擊。佘雪絹說，儘管近年來由於盧布持續貶值，讓俄羅斯經濟暫時蕭條，但是放眼全球，沒有人能夠忽視這個經濟規模超過1億4,000萬人口、橫跨歐亞大陸、全球面積與自然資源名列前茅的超級國家，也讓她重新認識斯拉夫這個傳統戰鬥民族的獨特性及多元面貌。 「俄羅斯人非常以其國家自豪！」佘雪絹從歷史文化娓娓道來。歷經脫離蒙古人統治、彼得大帝率全國西化圖強、拿破崙征俄失利，俄羅斯雖然經歷多次外族入侵，並且在結束沙皇帝制後旋即關入共產鐵幕，最終仍然脫離極權統治，逐步朝向民主化及富裕社會邁進。 也正因為多次遭逢外族入侵的慘痛經驗，俄羅斯人對於國家認同非常強烈，儘管現任總統普丁因2014年強行併吞原屬烏克蘭的克里米亞半島，歐盟及美國對其實施經濟制裁迄今尚未解除，普丁在俄羅斯人民的聲望及支持度仍相當高。而每年的5月9日是他們的「勝利日」，紀念其二次大戰對抗納粹德國的衛國戰爭勝利，全國都歡欣鼓舞，舉辦各種慶典，更藉以凝聚全民共識。



佘雪絹說，旅居俄國期間，她經常寫日記典藏這個美如童話的國家，並透過獨特角度，細膩觀察駐在國當地的風俗與人情。即使回到臺灣後，對於俄羅斯的親身經歷仍然津津樂道，因此她將長達六年六個月的旅俄見聞與生活體驗，詳實紀錄在《等待下一個奇蹟：愛麗莎旅俄小簡》這本著作當中，並以臺灣人的角度重新詮釋這個國家，希望讓刻版印象中神秘的俄羅斯，能成為國人熱情感性的好朋友，更希望現場聆聽的龍華師生，能夠從中拓展國際視野，並瞭解當前國際局勢。



訊息來源：龍華科技大學



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