遠傳智慧電子帳單席捲社群 邀請好友一起開轟趴 愛．喜嗲鹿驚喜現身 歡樂送愛的禮券



(中央社訊息服務20170418 15:06:48)全球行動通訊發展越趨成熟，遠傳智慧電子帳單致力朝向虛擬、跨螢發展，也成功掌握「精算小資族」與「三明治族」兩大族群的心。遠傳智慧電子帳單席捲社群圈，即日起至5/10止，推出揪團邀請碼，讓你招待親朋好友一起來開轟趴，將邀請碼分享給親朋好友並邀請其申辦智慧電子帳單，您與好友皆可獲得智慧電子帳單點數3點，還有機會得到電影票、比薩套餐等轟趴好禮！4月底前首辦遠傳智慧電子帳單，還可獲得friDay影音免費看30天。



遠傳智慧電子帳單 成功擄獲兩大族群的心根據資策會創研所FIND調查顯示，台灣民眾平均每天滑手機的時間長達205分鐘，約3小時25分鐘，是看電視及電腦時間的兩倍。遠傳也調查到最喜歡使用遠傳智慧電子帳單的兩大族群分別為25-34的「精算小資族」與35~44歲的「三明治族」(註)。其中「精算小資族」熱愛關注公益、環保等議題，更懂得精打細算，喜愛挑選CP值高的服務，遠傳智慧電子帳單不但能做環保，還能集點兌換各式好禮，因此深深打動「精算小資族」的心；而「三明治族」講求的是品質與效率，喜歡把握上下班通勤時間上網查詢與處理事情，恰巧智慧電子帳單所提供的隨開網頁服務，符合他們隨時查詢帳單、繳費、看優惠的便利性，因此也深受「三明治族」的喜愛。



點數經濟夯 用智慧電子帳單邀請碼拓展社群圈 好友共襄盛舉集點多重送遠傳自2014年12月起推出智慧電子帳單集點活動，截至2017年3月止共吸引近40%的用戶進行點數兌換。想要更快速累積點數，快使用遠傳智慧電子帳單擴展社群圈，一起參加遠傳「糾團分享開轟趴」活動。即日起至5/10止，遠傳智慧電子帳單用戶只要分享通知函中的【邀請碼】，邀請遠傳親朋好友來申辦智慧電子帳單，兩人皆可獲得點數3點。另外，揪團並申辦成功人數最多的前10名，就送必勝客歡聚派對套餐。不論名次，只要超過30名(含)以上，再加碼送威秀雙人電影票。



愛．喜嗲鹿驚喜現身 歡樂送愛的禮券遠傳「智慧電子帳單感謝祭活動」，頭獎價值3萬元遠東四合一禮券的幸運得主已出爐，並於4/11由遠傳吉祥物愛．喜嗲鹿驚喜現身舉行贈獎儀式。姜林小姐表示，他是遠傳老客戶，為了響應節能減碳特別申請使用遠傳智慧電子帳單，至今已使用近２年，他認為使用智慧電子帳單最大的好處是可以保護個資，又可以隨時查詢帳單費用，非常方便；從沒中過獎的他，沒想到這次真的中獎，而且還是頭獎，接到中獎電話時，一度以為是詐騙電話，再三向總公司確認細節後，才知道係金ㄟ。幸運得主-姜林小姐一見到愛．喜嗲鹿頓時變身小粉絲，不斷尖叫、擁抱並直呼「好可愛」，場面十分歡樂。沒有拿到好禮的用戶也別氣餒，2017年4月底前首次申辦遠傳智慧電子帳單成功的用戶(含Email通知及簡訊通知)，免抽即可享有friDay影音免費看30天。



訊息來源：遠傳電信股份有限公司



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