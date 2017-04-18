「旅遊ING」節目主持人－吳成夫4/22龜山分館現身 與你壯遊各國，分享海洋傳說



(中央社訊息服務20170418 14:29:23)知名UND聯合新聞網旅遊專欄「跟著孩子壯遊趣」作家及「旅遊ING」節目主持人吳成夫將現身龜身分館喔!「2017桃園兒童閱讀扎根活動－桃園囡仔綠遨遊」名人講座即將登場！首場由旅遊作家吳成夫於4月22日(六)下午14:30龜山分館為大家帶來一場《藍色大海的傳說》，藉由海洋，讓親子們在有趣的講演中同時認識環境保育的重要性。



澎湖出身的親子旅遊達人及作家－吳成夫老師，從小與海為伍，更帶著孩子壯遊各國長達2年，他以身為「澎湖囡子」為傲，從小對海洋的接觸與經歷形塑出了一套對環境生態關懷的價值觀。「2017桃園兒童閱讀扎根活動－桃園囡仔綠遨遊」名人講座，他將用自身的經歷與親子朋友們分享海洋的故事—「藍色大海的傳說」！



市立圖書館每年辦理桃園兒童閱讀扎根活動，為培養0~6歲的學齡前幼兒優良的閱讀習慣，今年度特地以「環境教育－桃園囡仔綠遨遊」為主題，讓孩子藉由環境出發，引發閱讀興趣，同時了解到環境生態保育的觀念。



「2017桃園兒童閱讀扎根活動－桃園囡仔綠遨遊」名人講座系列活動，還有知名台灣文學作家劉克襄、兒童文學暨知名藝文人士邱傑、國寶級棲地復育專家吳聲昱、無毒養殖達人黃國良等專家達人，輪番上陣與大家分享環境教育的重要，活動詳細內容及報名方法請洽活動官方網站(http://goo.gl/tGA3j6)，或洽執行單位:蘋果劇團02-29754400#12。



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