中華大學關懷社會 敦親睦鄰宣導菸害防制



(中央社訊息服務20170418 14:28:42)中華大學為感謝新竹香山轉運站長期服務學校教職員生回家返鄉車輛運輸，結合社區推動菸害防制宣導工作，特此辦理「敦親睦鄰」菸害防制宣導活動。中華大學廖述濤學務長及生活輔導組組長，一同攜手特於活動前來關心，與同學共襄盛舉。



中華大學廖述濤學務長表示，藉由活動走出校園關懷社區，以行動強化社區與學校的良性互動共同營造無菸環境，不僅可以獲得社區民眾對學校的認同與肯定，亦可為學校增進優質的形象。



學校另與周遭便利商店合作宣導菸害防制，藉由服務學習的歷程擴大宣導成效。同學在服務過程中學習如何培養合群及團隊默契及體會「施」與「受」之間，形成互惠的關係，並塑造出積極學習的態度進而關懷社會。



訊息來源：中華大學



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