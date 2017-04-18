為拚8月開辦的世大運，體育署擬邀請中職各隊球員具有報名資格的參賽，不過據了解，體育署還要跟中職協調過後才會提出申請，目前都是規畫狀態。

日本在去年23U或是過去的21U都有派遣日職一、二軍球員參加，畢竟國際賽張力大，體育署認為這有助於國內球員增加經驗。

不過這只是初步想法，體育署認為目前畢業一年內的球員，若有意願，或是球團願意讓球員參賽，希望未來能夠透過培訓或是加入中華培訓隊集訓，以增加出賽經驗。

目前具有參加世大運機會的球員以Lamigo楊岱均、張閔勛、劉昱言、富邦悍將李宗賢、陳明軒、統一獅隊蘇智傑、潘彥廷等人為主。