（中央社台北18日電）中國大陸深圳一對年屆60歲的夫婦說，這輩子最錯誤的決定就是10年前把獨生女送到美國讀書，如今女兒堅持要留在國外工作並結婚，「將來我們老倆口老了誰來照顧？」



廣州日報所屬的大洋網今天報導，2006年，張勇和朱靜夫婦為了成就女兒張莉出國讀書的願望，把房子賣了、換成較小的房子，每年咬牙供應女兒人民幣30萬（約新台幣135萬元）生活費和學費。



這對夫婦告誡女兒：不能找外國人作男朋友、更不能嫁給外國人，畢業後要回國內工作。不過，張莉並不認同，2015年底告訴父母，決定要留在國外工作，並且要和外國男友結婚。



朱靜在女兒剛離開的前兩個月幾乎都失眠，她說，只要女兒幸福就好，但想到以後要一年才能跟女兒見上一面，心裡還是很難受。



張勇的反應比較激烈，認為當初讓女兒留學是最錯誤的決定，他們夫婦根本不可能適應國外的生活，不能不考慮老了誰來照顧的問題。女兒留在國外，可能就沒機會見面，「這可是我們的獨生女啊」。



這則新聞引發大陸網友對中國人孝道觀念和養老話題的熱議，有人說這對夫妻是依賴性強、自我中心的「巨嬰父母」，也有人說「女兒不孝」。



有人說，自己老了會去住養老院，畢竟兒女也得上班，「養兒防老就是笑話」。也有人以自身經歷表示，許多在國外念書和工作多年的人和國內已經脫節，思想觀念及生活狀態都是美式的，歸國適應很痛苦，應該也要聽女兒的心聲。1060418