中華職棒／中華隊總教練外聘？ 林德福：還要協調NOWnews今日新聞 (2017-04-18 14:46)
體育署長林德福今天針對中職未來主導組、選、訓國際一級賽事提出看法，他說：「教練人選還要等中職這邊討論出來，然後大家一起協調後決定，任期是希望能延續到2020年東京奧運。」
由於亞錦賽的組訓等總教練人選還是由棒協提出，因此中職確定將會有至少世界12強賽、2020年東京奧運、2021年經典賽三項賽會要扛重責。
對於2019年第二屆世界12強賽即將舉辦，是否在訓練基地、訓練計畫，還有相關人員方面需要提早準備，林德福也提出，這的確需要時間準備，希望三方能夠有好的共識。
此外，針對國內總教練人選若難產，將由誰來接任？是否找外籍教練？
林德福認為這部分還是要先跟中職討論後，若真的國內沒有適合人選，才會考慮。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
歷史上的今天-大樂透04月19日開獎號碼匯總【北京新浪網】
羽聯超級賽戴資穎狂斬5連冠 百萬獎金進帳可嗨了【北京新浪網】
韓SG杯混雙開賽 朴廷桓和俞俐均組「國際搭檔」【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透04月17日開獎號碼匯總【北京新浪網】
重磅！NBA風塵四俠有人出軌 還把人肚子搞大了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》