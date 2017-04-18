體育署長林德福今天針對中職未來主導組、選、訓國際一級賽事提出看法，他說：「教練人選還要等中職這邊討論出來，然後大家一起協調後決定，任期是希望能延續到2020年東京奧運。」

由於亞錦賽的組訓等總教練人選還是由棒協提出，因此中職確定將會有至少世界12強賽、2020年東京奧運、2021年經典賽三項賽會要扛重責。

對於2019年第二屆世界12強賽即將舉辦，是否在訓練基地、訓練計畫，還有相關人員方面需要提早準備，林德福也提出，這的確需要時間準備，希望三方能夠有好的共識。

此外，針對國內總教練人選若難產，將由誰來接任？是否找外籍教練？

林德福認為這部分還是要先跟中職討論後，若真的國內沒有適合人選，才會考慮。