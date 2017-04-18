崑山科大空設系新一代設計展入圍數蟬聯全國第一



(中央社訊息服務20170418 14:09:52)國內大專院校設計創意類指標競賽的臺北世貿新一代設計展，日前公佈初選入圍名單，崑山科大空間設計系再度蟬聯入圍王，在今年度「金典年度新秀設計獎」43個入圍名額中，佔了13個名額；「金典新秀贊助特別獎」65個入圍作品中，亦搶下16個名額，共入圍29組獎項，連續二年入圍數為全國學校第一，優異表現令人驚豔。



本屆畢業設計召集老師許浩龍及張從怡表示，今次入圍新一代設計展的學生作品展現了挑戰傳統設計思惟的企圖心，包括林秀慧老師與吳培輝老師指導學生林雨潔、劉育璿、王治文所探討的湖口老街劇場設計、垃圾再生實驗場、鹽埕港埠空間塑造等在地議題；潘大謙老師指導學生林思綺與徐晨恩，分別以市場表演空間改造、建築與竹材結合為題材進行創作。



不僅如此，張曦勻老師指導學生吳宇涵、吳珮慈、陳心瑜翻轉對都市綠地、部落教育及貨櫃模矩的空間定義；許正傑老師指導學生闕煒庭、王安祺、楊善迪等，則以府城街市空間之組構再現來做嘗試。其他入圍的作品亦有不凡空間表現及創意，皆顯示空設系扎實深厚的設計教學脈絡。



2017年新一代設計展於臺北市世貿中心一館A13展區，自5月19日至5月22日盛大開幕及展出，崑山科大空設系畢業製作以「分子航」為主題，象徵天空中一顆顆乘風飛翔的種子，期待透過互動與對話，將空設系學生所關注的事物與創作思維，傳達給全國觀眾。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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