「為什麼」設計？ 大葉大學工設系畢業展不忘初衷



(中央社訊息服務20170418 14:07:55)大葉大學〈Da-Yeh University〉工業設計學系在設藝學院一樓舉辦第二十四屆畢業展「為什麼」，展出家具、產品、運輸三大類創作。其中，結合孩童學習與老人複習的「代間交流」，入圍青春設計節創意設計競賽；「鑄鐵憩」透過鑄鐵鍋設計，希望幫助台灣工業轉型；「整合式救援設計」則是紙箱變身床板，方便救災人員休息。



大葉大學校長歐嘉瑞強調，「智慧化」、「綠色化」、「文創化」是未來產業發展趨勢，文化創意能帶動產品加值，學生創作畢業作品的同時，也在開創屬於自己的時代。設計往往從發現問題開始，今年的工設系畢展以「為什麼」為名，有人為了讓生活更便利而設計，有人為了發掘真相而設計，有人為了希望而設計，學生們藉由作品傳達設計初衷。這些作品校內展出後，4月28日至5月7日會到高雄駁二藝術特區的「青春設計節」展出，也會參加5月19日到22日台北世貿一館的「新一代設計展」，以及5月26日到31日台中文創意產業園區的「A+創意季」，歡迎大家前往參觀。



入圍青春設計節創意設計競賽立體造型暨產品設計類的「代間交流」，由吳婉宜老師指導，王暄文、劉珈渝共同創作。王暄文指出，現代人生活忙碌，有很多隔代教養的家庭，阿公阿嬤喜歡重覆的話題，小朋友歡重覆性的遊戲，因此他們結合孩子學習與老人複習的概念，設計了購物推車、傳聲遊戲機等跨世代互動產品，讓祖孫共同學習。



王于晴、蔡倍宜設計的鑄鐵鍋具組「鑄鐵憩」，除了深鍋，還有可當鍋蓋的鑄鐵煎鍋、木鍋蓋、木蒸籠，可以組合使用。王于晴表示，家中從事鑄鐵代工，以工業生產為主，畢業製作她特別選擇鑄鐵鍋為主題，希望透過設計專長幫助產業轉型，打造台灣品牌。



李婉蓉、邱巧雲的「整合式救援設計」，包含救援休憩蜂巢床板、救援休憩護頸頭枕，提供救難員簡易舒適的休息空間。李婉蓉說，台南大地震時，救災人員投入搶救工作，不只休息時間不夠，也沒有合適的休息空間，促使她們思考能否透過設計來改善。救援休憩蜂巢床板以耐重效果好的蜂巢板製成，可組裝為收納箱、供搬運物資用，也可摺疊成床板，讓救災人員躺在上面休息。救援休憩護頸頭枕採用環保友善材質與按壓充氣設計，可搭配床板當枕頭用。



今年工設系畢業班有好幾位境外學生，巴拿馬籍學生柯淑君、香港學生吳涵浩與台灣學生呂晉葳合作，設計了「橢圓規」與「剪刀卡片」。吳涵浩說，畫橢圓通常用橢圓板，但角度有限，因此他們運用「勾股定律」，設計出可調角度的「橢圓規」，只要一個器具，就可畫出不同面積的橢圓。「剪刀卡片」可隨身收納於皮夾，外出遇到衣服不小心跑出線頭等狀況，就可以這把小剪刀立即處理。



訊息來源：大葉大學



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