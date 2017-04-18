大葉大學多媒體學程畢業展「未拆包裹」 學習就是人生最好的禮物



(中央社訊息服務20170418 14:04:40)大葉大學〈Da-Yeh University〉多媒體數位內容學位學程在大葉藝廊舉辦第三屆畢業展「未拆包裹」，其中，「屎命召喚」則是學生上廁所時的靈感，充分展現學生的創意；「下一站員林客運」是與員林客運產學合作的成果；「Drama」為推廣反霸凌信念，特別製作國語、台語兩種配音版本。



多媒體學程畢籌會會長劉建佑表示，大學生涯一點一滴累積起來的能力跟經驗，就像一層又一層的包裹，而學習本身就是人生最好的禮物，畢業展名為「未拆包裹」，意味著每個蘊含創作特質及潛能的同學，即將透過畢業展這個平台，送到名為社會的未來。



葉云如、黃緯誠、鄒安婷、張仁謙、鄧琨耀的「屎命召喚」，是一場腸道裡的戰爭，食物、細菌、益生菌經過激烈的戰鬥，最後全部都被排到馬桶沖掉。張仁謙指出，大二的某一天，他上廁所時突然想到，看不見的肚子裡面，說不定存在一個小世界，當時就很想把這個概念創作為動畫，因此大四畢業製作選擇了這個主題。為了讓作品被更多人看到，他們製作期間也把預告片放上網，在募資平台上募資。



詹鎮源、劉建佑、王子嘉、郭家禎創作的「下一站員林客運」，是為員林客運設計的宣傳動畫。詹鎮源強調，全長3分鐘的影片沒有台詞，透過視覺語言來表徵親情互動，片中父親在員林客運擔任維修人員，常常幫兒子修腳踏車，兒子長大後想離家工作，因此沒有接過父親遞出的扳手，然而，離鄉背井讓兒子理解父親工作的辛勞，選擇返鄉到員林客運當司機，故事最後，兒子遞出扳手給正要維修車輛的父親，象徵愛的延續。



翁葶庭、鍾柏賢、邱怡晴、張竹均的「Drama」，故事主角小刺蝟阿怪因為外表的特殊，被森林裡其他動物霸凌，阿怪忍無可忍決定反擊，也對動物們惡作劇，後來雙方經過溝通，都了解到欺負人是不對的行為。翁葶庭說，他們認為生活中很容易出現言語歧視，但孩子有時是模仿行為，未必會意識到這樣做不對，所以他們透過「Drama」的故事，希望引導小朋友建立同理心。為了也把動畫推廣給更多阿公阿嬤，國語版之後，他們又錄製了台語版，一開始覺得應該不會很難，實際配音才發現到處卡卡，後來請教別人怎麼念，才順利完成。



多媒體學程主任程仲勝說，此次共展出動畫、遊戲、漫畫、模型設定集、桌遊等19組創作，除了第一波校內展，還會參加5月19日至22日台北世貿三館的「新一代設計展」，歡迎大家來欣賞他們四年學習的成果。



訊息來源：大葉大學



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