陝西少年想看貓熊紓壓 離家出走到成都中央社 (2017-04-18 13:36)
（中央社記者張謙香港18日電）中國大陸陝西1名17歲少年因為想看貓熊，昨天離家出走前往成都，幸好中途沒出事，被民警找到。
四川新聞網今天報導，17日凌晨4時許，成都鐵路公安處成都車站派出所值班室接到電話，表示有1名17歲的陝西男孩在未告知父母和學校的情況下獨自一人乘坐火車前往成都。
從陝西西安到四川成都的鐵路距離約842公里。
民警表示，這名男孩叫阿勇，他在沒有告知父母之下，自行離家前往成都，希望看到自己心愛的貓熊。
據報導，阿勇的父母稍早時發現兒子不見後報了警。這對父母向媒體說，「小勇沒有手機，這次離家出走時身上只有幾十元錢，他們非常的著急……」
民警其後通過協調，在前往成都的列車上找到這名少年，把他帶到成都車站派出所值班室，等待家人來接。
報導表示，這名少年向民警說，正在讀高二，學習壓力比較大，他平時非常喜愛貓熊，聽說成都有一個貓熊基地，便想來成都看看活的貓熊，舒緩一下壓力。
但父母認為現在學習緊張，不同意他去成都，於是便瞞著父母離家出走。1060418
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