MLB／歡迎一朗回家之後 水手轟垮馬林魚NOWnews今日新聞 (2017-04-18 13:31)
水手隊今天對馬林魚隊賽前，歡迎鈴木一朗回「家」，比賽開打，Robinson Cano、Nelson Cruz連轟2發紅不讓，終場水手6比1擊敗馬林魚，打下4連勝佳績，陳偉殷台北時間明天（19日）對水手隊先發，得嚴防這兩門大砲。
鈴木一朗2001年起在水手隊度過11年半的歲月，這段時間他在水手隊創下無數個紀錄，今天是他自2014年6月12日之後首度來到西雅圖的水手主場（當時效力洋基隊），水手隊舉辦了盛大的歡迎儀式，歡迎這位球星回家。
而現在換穿馬林魚球衣的鈴木一朗，此戰先發上陣，守左外野，打第九棒，雖然3次打擊沒敲安打，不過守備有美技演出。
不過比賽開始之後，水手隊延續最近不錯的打擊手感，1局下Cano先轟2分彈，接著Cruz再轟陽春砲。
水手隊先發投手Ariel Miranda表現也很精采，投7局被擊出4支安打沒失分，漂亮地拿下勝投（1勝1敗）。馬林魚隊Tom Koehler只先發4局失5分，吞敗投（0勝1敗）。
水手隊4局下攻勢再起，Leonys Martin、Jarrod Dyson、Cano連敲安打攻得2分，Taylor Motter再轟陽春彈（本季第3轟），馬林魚隊已無力反攻。
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