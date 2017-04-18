NBA／抱怨裁判尺度 灰熊教頭：裁判沒給我們贏的機會NOWnews今日新聞 (2017-04-18 13:56)
灰熊今天作客馬刺進行系列賽第2戰，終場以82：96不敵馬刺，系列賽暫時以0：2落後，灰熊總教練David Fizdale（費茲戴爾）賽後受訪時對於裁判尺度相當不滿，甚至拍桌子憤而離開。
灰熊下半場打出氣勢，克服上半場大幅度落後，曾經將比數追近至75：71，Fizdale相當肯定子弟兵沒有放棄，他表示：「我嘗試要帶給球隊一些火花，我對於我們隊上所有隊員感到驕傲，我想我們下半場打出令人激賞的拚勁，但最後還是輸了，隨便吧！」
第3戰即將回到曼菲斯，Fizdale提到自己將會喝一杯紅酒，然後去從錄影帶中找出克服馬刺的辦法。
Fizdale提到本場比賽的時候相當氣憤，他表示：「Mike Conley整個職業生涯都沒領過技術犯規，他沒有得到裁判的尊重，Zack Randolph沒有得到一個罰球，而Kwahi Leonard得到19次罰球機會，比我們全隊還要多，誰能對我解釋這是什麼原因。」
Fizdale接著表示：「我們的球員沒有得到尊重，我認為裁判不能這樣對待我們，我知道Popovich（馬刺教練）很有經驗，而我只是個菜鳥教練，但我不能讓裁判欺負我們，這相當不專業，裁判沒有給我們贏球的機會，你們可以記下來這些話。」
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