NBA／雷納德得分再創新高 馬刺系列賽2：0領先灰熊NOWnews今日新聞 (2017-04-18 13:06)
馬刺與灰熊系列賽，馬刺賽前以1：0領先，今天在家裡舉行第2戰，Kawhi Leonard（雷納德）表現依舊搶眼，攻下季後賽新高的37分，馬刺也在他的率領下以96：82擊敗灰熊，系列賽取得2：0領先優勢。
馬刺曾在2010－11球季被灰熊上演「老八傳奇」，因此季後賽對上灰熊總是戰戰兢兢，本場比賽獲勝後，馬刺已經在季後賽取得對戰灰熊的10連勝。
馬刺一開賽沒有讓主場球迷失望，首節取得29：16領先，灰熊本場比賽出現太多失誤，下半場開賽16分鐘發生7次要命失誤，被馬刺打出一波34：19的攻勢。
灰熊下半場曾1度將比數追近至75：71的4分差，但馬刺靠著「法國小跑車」Tony Parker及「西班牙鬥士」Pau Gasol聯手，再度將比數擴大至雙位數，灰熊氣力放盡，無緣踢館成功，將帶著0勝2敗戰績返回曼菲斯。
馬刺一哥Leonard攻下季後賽新高的37分，14投9中，罰球是可怕的19罰19中，外帶11個籃板，繳出「雙十」成績，Parker貢獻全隊次高的15分，外帶3籃板1助攻，Danny Green貢獻12分，三分球命中率極高，5投4中。
灰熊Mike Conley攻下全隊最高的24分，外帶1籃板8助攻，Zach Randolph從板凳出發攻下全隊次高的18分，外帶10籃板1助攻的「雙十」成績。
（▲翻攝自YouTube）
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